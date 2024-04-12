East Elementary: Honor Roll 3rd 9 Weeks

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1st Grade– A Honor Roll

Alford:

  • Evan Farrier
Callahan:
  • Axton Moates
  • Ezekial Montgomery
  • Prentis Sellers
Jones:
  • Christyn Baker
  • Khloe Jones
  • Lily Watts
Roberts:
  • Callaway Hayes
  • Rosie Hunt
  • Leah Hyatt
  • Hazel McCollum

 

1stGrade- A/B Honor Roll

Alford:

  • AJ Bember
  • Paislee Cribb
  • Amiyah Davis
  • Jamie Hardin
  • Aaron Page
  • Brandon Parker
  • Zoey Perez-Dominguez

Callahan:

  • Mikayla Johnson
  • Doc Lee

Campbell:

  • Mandela Abson
  • Grayson Anderson
  • Lauryn Carmichael
  • Zoey Legette
  • Journee Page
  • Trinity Ratley
  • Kennedy Rose
  • Messiah Strickland

Jones:

  • Paisley Ayres
  • Charles Bethea
  • Sophia Caulder

Roberts:

  • Amir Rogers

 

2nd Grade- A Honor Roll

Bryant:

  • Ainsley Outlar
  • Ibrahim Salah
  • Anzlee Smith
  • Fallon Stubbs
Dotson:
  • Carter Brooks
Lane:
  • Kailey Williams
  • Chelsea Miles
  • Berise Ishimwe
Strickland:
  • Al-Shamar Dunson
  • Willow Rogers
Ward:
  • Jaciona Dunson

 

2nd Grade- A/B Honor Roll

Bryant:

  • Jacob Cook
  • Maliyah Fields
  • De’Mia Gunter
  • Ella King
  • Christian Lighty
  • Sadie Lopez
  • Ava McMillan
  • Gabriella Overby
  • Chase Rogers

Dotson:

  • Giovanna Pavon
  • Connor Hyatt
  • Zymere Johnson
  • Joshua Garcia
  • Raegan Sowells
  • Sophia Vera Gomez

Lane:

  • Aubrey Bowman
  • Aiden Jones
  • Edward Pittman
  • Emma Snead

Strickland:

  • Jayla Bethea
  • Eliza Bostic
  • Kyrie Foxworth
  • Laila Freeman
  • Na’Ziah Harley
  • Ki-Honesty Hayes
  • Eliyah Hubbard
  • Noah Kale
  • Blakely Lane
  • Greyson Norton
  • A’Laya Williams

Ward:

  • Italy McKinnon
  • Yazmin Diaz
  • Autumn Lane

 

3rd Grade- A Honor Roll

Cox

  • Kameron Covington
  • Connor Hardee
  • Chesney Hayes
  • Jacob Hernandez
  • Kalayah McLellan
  • Brian Wade

Gough

  • Trista Bowen
  • Joslyn Dunson
  • Ava McRae
  • Carson Norton
  • Gabriel Montgomery

 

3rd Grade- A/B Honor Roll

Braswell

  • Kevin Irera
  • Sabrina Lee
  • Jhordyn Richardson
  • N’Phenity Morrison

Cox

  • Moon Abson
  • Alazia Hannah
  • Jayden Hayes
  • Paris McIver
  • JaSiah McLaughlin
  • Jaheim Nelson
  • Antonio Ramon
  • Destanie Salinas
  • Mason Wyatt

Gough

  • Anna Brown
  • Marshall Dicks
  • Jordan Jefferies
  • Egypt Lyles
  • Wynter McCollum
  • Luke Rowell

Lewis

  • Kayson Alford
  • Brantley Coward
  • Travis McCollum
  • Kamille McCoy
  • Kayden Wilson

 

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