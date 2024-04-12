East Elementary: Honor Roll 3rd 9 Weeks

1st Grade– A Honor Roll
Alford:
- Evan Farrier
Callahan:
- Axton Moates
- Ezekial Montgomery
- Prentis Sellers
Jones:
- Christyn Baker
- Khloe Jones
- Lily Watts
Roberts:
- Callaway Hayes
- Rosie Hunt
- Leah Hyatt
- Hazel McCollum
1stGrade- A/B Honor Roll
Alford:
- AJ Bember
- Paislee Cribb
- Amiyah Davis
- Jamie Hardin
- Aaron Page
- Brandon Parker
- Zoey Perez-Dominguez
Callahan:
- Mikayla Johnson
- Doc Lee
Campbell:
- Mandela Abson
- Grayson Anderson
- Lauryn Carmichael
- Zoey Legette
- Journee Page
- Trinity Ratley
- Kennedy Rose
- Messiah Strickland
Jones:
- Paisley Ayres
- Charles Bethea
- Sophia Caulder
Roberts:
- Amir Rogers
2nd Grade- A Honor Roll
Bryant:
- Ainsley Outlar
- Ibrahim Salah
- Anzlee Smith
- Fallon Stubbs
Dotson:
- Carter Brooks
Lane:
- Kailey Williams
- Chelsea Miles
- Berise Ishimwe
Strickland:
- Al-Shamar Dunson
- Willow Rogers
Ward:
- Jaciona Dunson
2nd Grade- A/B Honor Roll
Bryant:
- Jacob Cook
- Maliyah Fields
- De’Mia Gunter
- Ella King
- Christian Lighty
- Sadie Lopez
- Ava McMillan
- Gabriella Overby
- Chase Rogers
Dotson:
- Giovanna Pavon
- Connor Hyatt
- Zymere Johnson
- Joshua Garcia
- Raegan Sowells
- Sophia Vera Gomez
Lane:
- Aubrey Bowman
- Aiden Jones
- Edward Pittman
- Emma Snead
Strickland:
- Jayla Bethea
- Eliza Bostic
- Kyrie Foxworth
- Laila Freeman
- Na’Ziah Harley
- Ki-Honesty Hayes
- Eliyah Hubbard
- Noah Kale
- Blakely Lane
- Greyson Norton
- A’Laya Williams
Ward:
- Italy McKinnon
- Yazmin Diaz
- Autumn Lane
3rd Grade- A Honor Roll
Cox
- Kameron Covington
- Connor Hardee
- Chesney Hayes
- Jacob Hernandez
- Kalayah McLellan
- Brian Wade
Gough
- Trista Bowen
- Joslyn Dunson
- Ava McRae
- Carson Norton
- Gabriel Montgomery
3rd Grade- A/B Honor Roll
Braswell
- Kevin Irera
- Sabrina Lee
- Jhordyn Richardson
- N’Phenity Morrison
Cox
- Moon Abson
- Alazia Hannah
- Jayden Hayes
- Paris McIver
- JaSiah McLaughlin
- Jaheim Nelson
- Antonio Ramon
- Destanie Salinas
- Mason Wyatt
Gough
- Anna Brown
- Marshall Dicks
- Jordan Jefferies
- Egypt Lyles
- Wynter McCollum
- Luke Rowell
Lewis
- Kayson Alford
- Brantley Coward
- Travis McCollum
- Kamille McCoy
- Kayden Wilson