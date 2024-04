Lake View Elementary School Honor Roll

Lake View Elementary School would like to congratulate the following students for all their hard work during the third nine weeks of school.

All Satisfactory Honor Roll

4K

Ivyanna Foxworth

Landyn Kelly

Karsyn Lovett

Michael Magyar

Parker Arrington

Alex Bethea

Londyn Carmichael

Axel Crowley

Elise Hasty

Emory Hooks

La’Rayla Huggins

Jaden McDonald

Ryder Mizell

Zayden Paige

Cy’Rah Reaves

Declan Shelley

Chase Taylor

Marissa Wall

Naiome Williams

Rhilynn Price

Brayden Foxworth

Anthony Hart

Aasha Jordan

Te’Yana Johnson

Journey Moore

Kinsley Ransom

Braylon Sowells

Kenneth Turner

Alana Wheeler

Knowledge Williams

A Honor Roll

1st Grade

Ivana Arizmendi

Kylee Berry

Samya Nesmith

Noah Reaves

Anova Grice

Ira Ford

Levi Mccarthy

Isabella Acosta

Harlyn Locklear

Emma Froio

Autumn Kasson

Freya Martin

Alexander Deese

Dalilyah Moore

Gabriella Fale

Bralen Grice

Jada Hewitt

Jallih Johnson

Aubrey Burton

Chase Floyd

Kamdyn Lane

Karter Page

Hadleigh Turner

Brynnleigh Ladd

Bayleigh Lucas

Jaziyah Lunnon

Rosagail Poston

Victoria Sprauve

Jameze Tyson

Connor Huggins

Shayla Arnette

Huntley Hardin

Andrew Kelley

John Moody

My’keil Paige

Ashlyn Shelley

Eliza Caulder

Nygel Hayles

Tristan Rogers

Alivia Shelley

Mariah Davis

Azahya McGill

Easton Barnhill

Azariah Dunham

Corbin Myers

Kinsley Page

Allison Brown

Addison Garcia

Jaylyn Johnson

Amira McGowens-McCoy

Paisley Price

Brantley Smith

Kaleb Brigman-Pearson

Adalee Britt

Jordan Buchanan

Bristol Deese

Kharli Deese

Maison Hamilton

Jordyn Miller

Jackson Pittman

Ty’Aire Robinson

Jake Smith

Kylie Turner

Ava Spivey

Abel Collins

Pazleigh Colvin

Savannah Olmos

Joseph Price

Deanna Williams

AB Honor Roll