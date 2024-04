Dillon Middle School Honor Roll 3rd Nine Weeks

Dillon Middle School would like to congratulate the following students for all of their hard work during the third nine weeks of school.

A Honor Roll

6 th Grade

Charlotte Grider, Charrish Hooks, Layla Kiza, Rick Marston, A’myah McCollum, Averi McNeil, Christian Nelson, Neveah Williams

7 th Grade

Zy’Kiera Aaron, Reese Bohachic, Zy’Onna German, Reniah Gibbs Quinones, Charley Herring, Kali McNeil, Treasure Mearite, Caden Owens, Pilar Quick, Zoe Rogers, Lena Smith, Kanyla Tanksley, Madelyn Willis

8 th Grade

Montravious Carmichael, Ernesto Cruz Leon, Caden Ellison, Cecelia Grider, Madison Lee, Brendan Mitchell, Aa’Niyah Moten

A/B Honor Roll

6 th Grade

Ginaya Alford, Jay-la Alford-Wright, Maddilyn Arnette, Sydney Barr, King Brown, Ro’shaun Cabbagestalk, Javione Carmichael, Kayden Chandler, Adrian Chenault, Layla Clark, Essie Dixon, Jordyn Drake, Zakeria Drawhorn, Maycie Ellison, Sa’Mya Frazier, Sierra Froneberger, Bella Gainey, Jordan German, Jalizaih Goodwin, Zamya Hayes, Briana Huggins, Cody Hunt, Kevin Inman, Muhammad Jordan, Jennifer Marita, Nicholas Marks, Bri’Yanna McNair, Imaaj Montgomery, Vicente Morales-Marroquin, Jilidine Ndayisaba, Jaden Oliver, Caylee Owens, Heaven Pernell, Nicole Rojas, Dylan Samuel, Zh’niezjah Saunders, Laniyah Singletary, Daniel Smith, Lindsey Soles, Brianna Swindler, Nylah Thomas, Jesleigh Wall, Ashelyn Wallace, Natalie Wiggins, Ka’maree Williams, Emorie Williamson, Levi Willis

7 th Grade

Riyana Abraham, Andrew Alford, Madison Bethea, Mar’Siah Bethea, Mason Bethea, Axavion Bullard, Braylan Caulder, Trey Coward, A’Mya Davis, Kemora Davis, Alayla Dew, Jannet Dominguez, Tyri’on Frierson, Jace Godbolt, Sa’riyah Hughes, Kaden Hunt, Kaleigh Hunt, I’Zerria Jones, Nylann Jones, Jaylen Keitt, Aubree King, Javayana Leach, Taniya Lewis, Angel Locklear, Bentley Major, Kayley Major, Ny’Sear McDougal, Jackson McGrady, Faith McGuire, Laycee McKenzie, Jasmine Mizell, Camille Paige, Serentiy Pasteur, Nalani Reese, Pedro Suastegui Gonzalez, Khaalysia Townsend, Cassie Ward, Ja’Laya Wilson

8 th Grade

Zaire Aaron, Aniya Bethea, Olivia Byrd, Madelyn Campbell, Zayqauan Carmichael, Bryson Davis, Aaliyah Dean, Anavihn German, Essence Green, Christopher Greer-Legette, Dylan Grimsley, Kenaz Hunter, Camaiya James, Layla Jones, Daniel Kiza, Aaliyah Lee, Miranda Lester, Tearrani McGill, Nhisyn McKinnon, Ethan Moore, Heliodoro Noyola, Brazlynn Owens, Avery Oxendine, Amantha Perritt, Katlin Roberts, Hannah Rogers, Jarrick Rogers, Estelinne Sadock, Laquira Sheem, Isabella Turbeville, Luis Villagomez, Jhirae Warren, Antwon Young