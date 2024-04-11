Gordon Elementary School Honor Roll Q3 2023-2024

by  • 

Dr. Micheal McRae -Principal

Dr. Erin Burt – Assistant Principal

  • Grade 4 A Honor Roll 

Jo’Niilah Bre’Ann Alford, Trinity Shanelle Alls, Jack Samuel Calderon-Orozco, London Camille Campbell, Jhi’Ada Thomece Davis, Ki-Ariel Success Hayes, Payton Riley Hyatt, Malachi De’Morrison Manning, Gabrielle Adelia Paige, Tatyana Marie Pasteur, Ivory Nevaeh Sellers 

  • Grade 5 A Honor Roll 

Cain Weston  Berry, Liam Deaver  Bohachic, Khristopher Ka’syn  Covington, Samantha Jane Ann Lee, Kayce Ciara  Locklear, Cameron Isaiah  Rogers, Jocelyn   Rojas, Khloe Faith  Rouse, Tristyn Rodgerick  Simpson, Cre’Asia Hazi’Onna  Stackhouse, Zhana Amia  Stewart, Daniel Rashawn  Wright 

  • Grade 4 A/B Honor Roll 

Ava Nishae Baines, Raelyn Hope Barfield, Brayden Zane Britt, Bryson Chandler Brown, Kinsley Alise Chandler, Dynasti Ny’Meria Colvin, Axel Milan Delgado-Caballero, Kloe Giselle Edwards, Jeremiah Dawud Fajardo, Keilan Ashton Graves, William Wayne Griggs, Jayden Christopher Hayes, Elizabeth Kaelyn Johnson, Logan Ja’Nari Leggette, Gabrielle Arriah Manning, Jonah William McInnis, Gizelle Mone McIver, Zion Amir Miller, Catalina Lizeth Morales-Andrade, Mar’Kie Lee Morrison, Taliya Janae Murphy, Jacob Prentis Quick, Zaahir Kelsey Richardson, Jaxon Knox Rouse, Jayce Carter Smith, Carlie Jasmine Ward, Cayden Lamar Watson, Nathan Wayne Wiggins, Ky’Ree Carlos Williams  

  • Grade 5 A/B Honor Roll 

Ashley Danielle  Alford, Gabriel Dean  Ayres, Ja’Miyah De’Ionah Denise Bethea, Sa’Kyra Lyn’cole  Bethea, Luth   Bizindavyi, Preston Jayce  Blackmon, Brayden Antonio  Blue, Ja’miya Marshaila  Brown, Josie Marie  Campbell, Chase Aiden  Charles, Ny’Evia Alexandria  Commedo, Kaylie Grace  Cook, Shaniyah Alexis  Davis, Knight Amir  Dixon, Kinley Marie  Evans, Kolton Michael  Evans, Alexis Racquel  Froneberger, Gia Lee’Nae  Graham, Na’Jada Keoisha  Graham, Jordan Michael  Greer, Ra’Mya Aaliyah  Hemingway, Ta’Nya Jaliyah  Hemingway, Isabella Rose  Hernandez, Desirae Monique  Jackson, Timothy Allen  Jarrell, Aubree Isabella  Jordan, Avery Parker  Lane, Bre’Asia Jah’Nae  Leslie, Bella Sky  Livingston, In’Jeria Kemoni  Maple, ZaRiyah Kemone  McKellar, Zyrion Ny’Zir  McMillan, Ja’Laina Lorenne  McRae-Jackson, Eli Scott  Meekins, Ja’Niya Rahjae  Morrison, Logan   Murray, Abigail Yeah  Neitende, Gabriel   Noyola, Katelyn Kassidy  Owens, Jeremy Lynn  Oxendine, Zayden Andrew  Oxendine, Zachary Jamaris  Page, Genesis Nicole  Quick, Tytionna Yvett  Reid, Bella-Patrice   Richardson, Gavin Dean  Roberson, Ian Channing  Sanchez, Sa’Miyah Emyree  Sellers, Logan Elizabeth  Smith, Jayden   Solis-Calderon, Lyric Sharai  Townsend, Ava Annette  Tyson, Medina, Dyland Tellin Vergara Nevaeh Olene  White, Kenly Seleria  Whittington, Brayden Jay  Wiggins, Sincere Jerell  Wilson, Ny’Keira Teaira  Wright 

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