Gordon Elementary School Honor Roll Q3 2023-2024

Dr. Micheal McRae -Principal
Dr. Erin Burt – Assistant Principal
- Grade 4 A Honor Roll
Jo’Niilah Bre’Ann Alford, Trinity Shanelle Alls, Jack Samuel Calderon-Orozco, London Camille Campbell, Jhi’Ada Thomece Davis, Ki-Ariel Success Hayes, Payton Riley Hyatt, Malachi De’Morrison Manning, Gabrielle Adelia Paige, Tatyana Marie Pasteur, Ivory Nevaeh Sellers
- Grade 5 A Honor Roll
Cain Weston Berry, Liam Deaver Bohachic, Khristopher Ka’syn Covington, Samantha Jane Ann Lee, Kayce Ciara Locklear, Cameron Isaiah Rogers, Jocelyn Rojas, Khloe Faith Rouse, Tristyn Rodgerick Simpson, Cre’Asia Hazi’Onna Stackhouse, Zhana Amia Stewart, Daniel Rashawn Wright
- Grade 4 A/B Honor Roll
Ava Nishae Baines, Raelyn Hope Barfield, Brayden Zane Britt, Bryson Chandler Brown, Kinsley Alise Chandler, Dynasti Ny’Meria Colvin, Axel Milan Delgado-Caballero, Kloe Giselle Edwards, Jeremiah Dawud Fajardo, Keilan Ashton Graves, William Wayne Griggs, Jayden Christopher Hayes, Elizabeth Kaelyn Johnson, Logan Ja’Nari Leggette, Gabrielle Arriah Manning, Jonah William McInnis, Gizelle Mone McIver, Zion Amir Miller, Catalina Lizeth Morales-Andrade, Mar’Kie Lee Morrison, Taliya Janae Murphy, Jacob Prentis Quick, Zaahir Kelsey Richardson, Jaxon Knox Rouse, Jayce Carter Smith, Carlie Jasmine Ward, Cayden Lamar Watson, Nathan Wayne Wiggins, Ky’Ree Carlos Williams
- Grade 5 A/B Honor Roll
Ashley Danielle Alford, Gabriel Dean Ayres, Ja’Miyah De’Ionah Denise Bethea, Sa’Kyra Lyn’cole Bethea, Luth Bizindavyi, Preston Jayce Blackmon, Brayden Antonio Blue, Ja’miya Marshaila Brown, Josie Marie Campbell, Chase Aiden Charles, Ny’Evia Alexandria Commedo, Kaylie Grace Cook, Shaniyah Alexis Davis, Knight Amir Dixon, Kinley Marie Evans, Kolton Michael Evans, Alexis Racquel Froneberger, Gia Lee’Nae Graham, Na’Jada Keoisha Graham, Jordan Michael Greer, Ra’Mya Aaliyah Hemingway, Ta’Nya Jaliyah Hemingway, Isabella Rose Hernandez, Desirae Monique Jackson, Timothy Allen Jarrell, Aubree Isabella Jordan, Avery Parker Lane, Bre’Asia Jah’Nae Leslie, Bella Sky Livingston, In’Jeria Kemoni Maple, ZaRiyah Kemone McKellar, Zyrion Ny’Zir McMillan, Ja’Laina Lorenne McRae-Jackson, Eli Scott Meekins, Ja’Niya Rahjae Morrison, Logan Murray, Abigail Yeah Neitende, Gabriel Noyola, Katelyn Kassidy Owens, Jeremy Lynn Oxendine, Zayden Andrew Oxendine, Zachary Jamaris Page, Genesis Nicole Quick, Tytionna Yvett Reid, Bella-Patrice Richardson, Gavin Dean Roberson, Ian Channing Sanchez, Sa’Miyah Emyree Sellers, Logan Elizabeth Smith, Jayden Solis-Calderon, Lyric Sharai Townsend, Ava Annette Tyson, Medina, Dyland Tellin Vergara Nevaeh Olene White, Kenly Seleria Whittington, Brayden Jay Wiggins, Sincere Jerell Wilson, Ny’Keira Teaira Wright