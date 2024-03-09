Latta Town Court Seeking Several On Outstanding Bench Warrants

Editor’s Note: This list is correct as of its last publication on March 5th. Some people may have settled their bench warrants since this time. Readers are cautioned to remember that many people in the area have similar names. This list has been provided by the Latta Court. Any Questions about the list should be directed to the Latta Town Court at 843-752=6110.
The following are outstanding bench warrants for the Town of Latta Court. If you are this person or if you know this person, please call 843-752-6110.
OUTSTANDING BENCH
WARRANT LIST FOR LATTA MUNICIPAL COURT
NAME/VIOLATION
ALFORD, MICHAEL, DRIVING UNDER SUSPENSION
BARR, SEDRICK DIONNE JR., DRIVING UNDER SUSPENSION
ABDUSSAMEE, TASHAAN-DRIVING UNDER SUSPENSION
ABDUSSAMEE, TASHAAN-SPEEDING
ABRAM, LEON-SHOPLIFTING
ALTMAN, JOHN JAMES-DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, VEHICLE LICENSE IMPROPER
BAKER, JOHN DAVID-RECKLESS DRIVING, NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE LICENSE VIOLATION (STOLEN), VEHICLE LICENSE IMPROPER
BARFIELD, DAX WESLEY-DRIVING UNDER SUSPENSION
BECKETT, TYREEK-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
BELLMON, STANLEY MARQUESE-DRIVING UNDER SUSPENSION 3RD
BETHEA, ANDRE LAMON-DRIVING UNDER SUSPENSION 2ND, OPEN CONTAINER ALCOHOL
BETHEA, ANTWYON=SHOPLIFTING
BETHEA, BRANDON=DRIVING UNDER SUSPENSION
BETHEA, CHRISTOPHER M.-DRIVING UNDER SUSPENSION
BETHEA, LEE TONY-SHOPLIFTING
BETHEA, LEON TERREL-DRIVING UNDER SUSPENSION
BLUE, JAKAILEN ANTHONY-NO DL IN POSSESSION, VIOLATION BEGINNERS PERMIT
BOONE, MASON RANDELL-DRIVERS LICENSE VIOLATION
BROCK, DANIELLE-DRIVING UNDER SUSPENSION
BROWN, KENNETH D.-DRIVING UNDER SUSPENSION
BROWN, THEODORE-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
BUTLER, JACKIE LYNN-OPEN CONTAINER
BUXTON, RENEE SHANTE-OPERATING UNINSURED, DRIVING UNDER SUSPENSION
CAIN, ANN NICOLE-PETIT LARCENY
CAMPBELL, SHARON-DRIVING UNDER SUSPENSION
CAMPBELL, TIMOTHY ALAN-DRIVING UNDER SUSPENSION
CARTER, WAYMAN-DRIVERS LICENSE VIOLATION
CAULDER, HARLEY-DRIVING UNDER SUSPENSION, SPEEDING
CAULDER, MICHAEL LEE-DRIVING UNDER SUSPENSION
CHAFFIN, JACOB EDWARD-SHOPLIFTING
CHAVIS, BOBBY -SHOPLIFTING
CHAVIS, JAMIE-SHOPLIFTING
COBB, TIFFANY DENISE-DUS 2ND, SPEEDING
COCHRAN, DAVID ALLEN JR.-USE FALSE NAME TO OBTAIN REFUND FROM BUSINESS, COOPER, VAN ANTHONY, SC DRIVERS LICENSE, SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
COX, KEVIN KEITH-DRIVING UNDER SUSPENSION 2ND
CRAWFORD, LEVESIA-SHOPLIFTING
CRAWFORD, TREMONTY-OPERATING UNINSURED VEHICLE,DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, USE OF DIFFERENT LICENSE PLATE
DAVIS, ASHIA NY’TONIA-DRIVING UNDER SUSPENSION
DAVIS, DETRICK LATRILL-TRESPASSING (SIGNS POSTED), MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE (2009)
DAVIS, FREDERICK LARON-GIVING FALSE INFORMATION
DAVIS, MALAYASIA M.-DRIVING UNDER SUSPENSION
DAVIS, JARQUIS JAMAR-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
DEFEE, LORI-NON-TRAFFIC VIOLATION
DRAWHORN, JEREMIAH -DRIVERS LICENSE VIOLATION
DUNHAM, ANDREW LEVON-DRIVING UNDER SUSPENSION, VEHICLE LICENSE IMPROPER
ELLERBE, ERIC ANTONIO-DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FAISON, LD-PUBLIC DRUNKENESS
FAULK, MARION EVERETTE -DRIVING UNDER SUSPENSION,VEHICLE LICENSE VIOLATION
FINK, JENNIFER RENEE=ILLEGAL WHISKEY
FLEMING, TERRY ALLEN JR.-SIMPLE POSSESION MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
FORD, CREIGHTON-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
FORD, TONY LAFONE-OPERATING UNINSURED VEHICLE
FORE, BRYAN LEVAR-DRIVING UNDER SUSPENSION 2ND, TAMPERING WITH ELECTRIC METER
GAINEY, JOSEPH DWAYNE-SHOPLIFTING
GILES, ERIC MARK -SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
GILLESPIE, CHRISTOPHER-DRIVING UNDER SUSPENSION
GILLIS, KENNETH JAMIEL-OPEN CONTAINER
GODBOLT, AMANDA RYAN-DRIVING UNDER SUSPENSION
GODFREY, WILLIAM M.-PETIT LARCENY
GRAHAM, WAYNE-TRESPASSING
GRAY, MICHAEL WINFRED-DISORDERLY CONDUCT
GREEN, KAWAYNE LAMAR -DRIVERS LICENSE VIOLATION
GREGG, DEREK -DRIVING UNDER SUSPENSION
GRIFFIN, STACEY-DRIVING UNDER SUSPENSION 2ND
GUNTER, KENNETH -DRIVING UNDER SUSPSENSION
GURLEY, NAY -OPERATING UNINSURED VEHICLE, CHILD RESTRAINT, VEHICLE LICENSE VIOLATION, DRIVING WITHOUT A LICENSE
GURLEY, TEVIN DEVON-DRIVING UNDER SUSPENSION, OUTSTANDING BENCH WARRANT LIST FOR LATTA MUNICIPAL COURT
HANEY, LATOYA-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
HARDY, RODNEY-VIOLATION BEGINNERS PERMIT, SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, OPEN CONTAINER LIQUOR
HARLEY, JEREMY LIONEL-DRIVING UNDER SUSPENSION 3RD, LARCENY OF GAS
HAYES, JIMMY LEE-OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION 3RD OR SUB. OFFENSE
HAYNESWORTH, MARCUS-DRIVING UNDER SUSPENSION
HEMINGWAY, TRACY-SHOPLIFTING
HENDERSON, KWISHAWNE-SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, OPEN CONTAINER ALCOHOL
HERRING, LISA MARIE-SHOPLIFTING
HINSON, TONYA MARIE-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
HOLLAND, JERRY LEE-SHOPLIFTING
HOWARD, JUSTIN LEVAN-FAIL TO COMPLY
HOWARD, TYSHONA=DRIVING UNDER SUSPENSION
HUGHES, KENNETH L. -UNDER SUSPENSION 2ND
HUNT, BETTY JOSEPHINE-SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION 2ND
HUNT, GLENN DAVIS JR-DRIVING UNDER SUSPENSION
INMAN, TONY LYNN-DRIVING UNDER SUSPENSION, PUBLIC DRUNK
JAMES, QUENTIN ONEAL -SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, DRIVING WITHOUT A LICENSE
JOHNAKIN, SEDRICK LEE-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
JOHNSON, ANTHONY-SIMPLE ASSAULT
JOHNSON, CHRISTOPHER-DRIVING UNDER SUSPENSION
JOHNSON, CLINT GRAY-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, OPEN CONTAINER BEER
JOHNSON, DESMOND-SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION, VEHICLE LICENSE VIOLATION
JONES, DENNIS JEREMIAH-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
JONES, JAYLA Q.-ALCOHOL VIOLATION
JONES, KENNEITH KEITH-DRIVING UNDER SUSPENSION
JOY, MARCUS BRADY JR.-SHOPLIFTING
JUSTICE, JOSHUA DANIEL-SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION 2ND
LANE, TAMMY -DRIVING UNDER SUSPENSION
LEGETTE, CAROL DENISE- SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
LEGETTE, JAMAL RASHEEN-DRIVING UNDER SUSPENSION 3RD
LESTER, SHANIQUA -SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, OPEN CONTAINER ALCOHOL, DRIVERS LICENSE VIOLATION
LESTER, TA ASIA NIKOVIA-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
LEWIS, MARCUS DEAN-VEHICLE LICENSE VIOLATION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
LIVINGSTION, LATIFA =DRIVING UNDER SUSPENSION
LOPEZ, JUAN OLAN=OPEN CONTAINER BEER, DRIVING UNDER SUSPENSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MANNING, NICOLE MILLER-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
MCCARTER, ANTONIO=DRIVING UNDER SUSPENSION
MCCLAIN, LAMAR C.-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
MCCLAIN, LASHANDA -DISREGARD STOP SIGN OR SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION
MCCOLLOUGH, JOHNNY-DRIVING UNDER SUSPENSION
MCDOWELL, LISA MARIE-GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, SHOPLIFTING
MCEACHERN, ENOCH-DRIVING UNDER SUSPENSION
MCMILLAN, FONTELLA-DRIVING UNDER SUSPENSION
MCNEAR, LEAH DANIEL-DRIVING UNDER SUSPENSION
MCRAE, SHIRLEY REGINA-DRIVING UNDER SUSPENSION
MOODY, MYRIANNA LATIFA -SHOPLIFTING
MOORE, NICHOLAS-DRIVING UNDER SUSPENSION
MOORE, ROBERT LEE JR.-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
MORRISON, JAMES-DRIVING UNDER SUSPENSION 2ND
NESMITH, MONT JERMAINE-PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
NORRIS, RICKY SHANE-DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
NORRIS, RUFUS DALE-DRIVING UNDER SUSPENSION (2 COUNTS)
OATES, JORDAN DESMOND-NON-TRAFFIC VIOLATION, SHOPLIFTING
PAGE, ALEXANDER III=DRIVING UNDER SUSPENSION
PAGE, CALEB=DRIVING UNDER SUSPENSION
PALACIOS, JULLIO CESAR=SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, NO SC DRIVERS LICENSE, OPEN CONTAINER
PATTERSON, PRISCILLA-SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION
PHILLIPS, DANNY LEE-DRIVING UNDER SUSPENSION 3RD
PHILLIPS, WILLIAM KASH-BREACH OF PEACE
LESTER, SHANIQUA -SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, OPEN CONTAINER ALCOHOL, DRIVERS LICENSE VIOLATION
LESTER, TA ASIA NIKOVIA-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
LEWIS, MARCUS DEAN-VEHICLE LICENSE VIOLATION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
LIVINGSTION, LATIFA -DRIVING UNDER SUSPENSION
LOPEZ, JUAN OLAN-OPEN CONTAINER BEER, DRIVING UNDER SUSPENSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MANNING, NICOLE MILLER-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
MCCARTER, ANTONIO-DRIVING UNDER SUSPENSION
MCCLAIN, ELBERT-DRIVING UNDER SUSPENSION
MCCLAIN, LAMAR C.-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
MCCLAIN, LASHANDA-DISREGARD STOP SIGN OR SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION
MCCOLLOUGH, JOHNNY-DRIVING UNDER SUSPENSION
MCDOWELL, LISA MARIE-GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, SHOPLIFTING
MCEACHERN, ENOCH-DRIVING UNDER SUSPENSION
MCMILLAN, FONTELLA-DRIVING UNDER SUSPENSION
MCNEAR, LEAH DANIEL-DRIVING UNDER SUSPENSION
MCRAE, SHIRLEY REGINA-DRIVING UNDER SUSPENSION
MOODY, MYRIANNA LATIFA -SHOPLIFTING
MOORE, NICHOLAS-DRIVING UNDER SUSPENSION
MOORE, ROBERT LEE JR.-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
MORRISON, JAMES-DRIVING UNDER SUSPENSION 2ND
NESMITH, MONT JERMAINE-PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
NORRIS, RICKY SHANE-DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
NORRIS, RUFUS DALE-DRIVING UNDER SUSPENSION (2 COUNTS)
OATES, JORDAN DESMOND-NON-TRAFFIC VIOLATION, SHOPLIFTING
PAGE, ALEXANDER III-DRIVING UNDER SUSPENSION
PAGE, CALEB-DRIVING UNDER SUSPENSION
PALACIOS, JULLIO CESAR-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, NO SC DRIVERS LICENSE, OPEN CONTAINER
PATTERSON, PRISCILLA-SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION
PHILLIPS, DANNY LEE-DRIVING UNDER SUSPENSION 3RD
PHILLIPS, WILLIAM KASH-BREACH OF PEACE
PITTMAN, KENDRIC-DRIVING WITHOUT A LICENSE
PRICE, BRYAN MICHAEL-DRIVING UNDER SUSPENSION
PROCTOR, GERALD-SPEEDING, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION
RAINWATER, DOUGLAS-OPEN CONTAINER ALCOHOL
REED, ALLEN DEMARIO-ILLEGAL WHISKEY
RHODES, MITCHELL JASON-DRIVING UNDER SUSPENSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RHONE, BRIANNA SHANEE-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION,SPEEDING
ROBINSON, QUAZEAK-DRIVING UNDER SUSPENSION
ROGERS, DOROTHY-DRIVING UNDER SUSPENSION
ROWLAND, DERRICK-DRIVING UNDER SUSPENSION
SANDERS, BIANCA-SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NON-TRAFFIC VIOLATION
SANDERS, CALVIN LEE-DRIVING UNDER SUSPENSION
SCARBOROUGH, SAMANTHA-DRIVING UNDER SUSPENSION
SCOTT, JAMES EDWARD-DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
SCOTT, PERRY MALCOLM-SHOPLIFTING
SCOTT, REGINALD -SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, NON-TRAFFIC VIOLATION
SELLERS, CIRIS STEPHONE-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
SELLERS, ERIC DWAYNE-RECEIVEING STOLEN GOODS
SESTA, TONI LEE-DRIVING UNDER SUSPENSION 3RD
SHANNON, SHEENA NICOLE-DRIVING UNDER SUSPENSION 2ND
SHELLEY, ASHLEY-DRIVING UNDER SUSPENSION
SHORT, PHYLLIS MONIQUE-DRIVING UNDER SUSPENSION
SIMPSON, BRAIN CKEPPEN-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, OPEN CONTAINER
SMITH, JAMES TYRON-ASSAULT AND BATTERY 3RD
SMITH, JASON TAMAR-DRIVING WITHOUT A LICENSE, OPEN CONTAINER
SMITH, LORENZO DETWAIN-DRIVING UNDER SUSPENSION
SMITH, MINNETTA-DOMESTIC VIOLENCE 3RD (2016), MALICIOUS INJURY TO PROPERTY, VIOLATION OF COURT ORDER
SMITH, RONALD DWANE-FAIL TO COMPLY
SMITH, RYHEEM SAQUANE-DRIVING UNDER SUSPENSION
SMITH, WILLIAM LEROY-DRIVING UNDER SUSPENSION
SMYRA, DAYLANICE-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, OPEN CONTAINER
SOUTHARD, ANDREW-DISORDERLY CONDUCT
STEVENS, VICTOR LEE-SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT
SUMMERFORD, CHARLES A.-NON-REGISTERED VEHICLE, OPERATING AND UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, VEHICLE LICENSE SUSPENDED
SUMMERFORD, MICHAEL -VEHICLE LICENSE VIOLATION, DRIVING UNDER SUSPENSION
SUMMERFORD, SHELDON-POSSESSION OF STOLEN TAG
TAYLOR, CHRISTO LEON-DRIVING UNDER SUSPENSION
THOMPSON, JAMES-SHOPLIFTING
TIMMONS, JOHNNY-DRIVING UNDER SUSPENSION
TOWNSEND, DENA SI’MONE-DRIVING UNDER SUSPENSION
WHITE, BRANDON LARON-INTERFERENCE WITH A POLICE OFFICER
WHITLEY, KYYIAN-DRIVING UNDER SUSPENSION 2ND
WHITWORTH, DEVARIUS-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA, OPEN CONTAINER ALCOHOL
WILLIAMS, DOMONIC-OPEN CONTAINER ALCOHOL
WILLIAMS, FREDERICK-DRIVING UNDER SUSPENSION 3RD
WILLIAMS, KIMBERLY -SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
WILLIAMS, LEE DAVID JR.-DRIVING UNDER SUSPSENSION 2ND
WILLIAMS, OLIVIA=PARKING IN A HANDICAP PARK, OPERATING UNINSURED VEHICLE
WILSON, DARRELL JAMAL-OPEN CONTAINER ALCOHOL
WILSON, JAMES W.-DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, IMPROPER TAG
WILSON, NICOLE-DRIVING UNDER SUSPENSION
WINSTON, TERRENCE-OPEN CONTAINER ALCOHOL, DRIVING UNDER SUSPENSION
WITHERSPOON, DA’LYN-DRIVING UNDER SUSPENSION
WOODBERRY, JERRY-DRIVING UNDER SUSPENSION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT
WOODS, STEVEN NELSON-SIMPLE POSSESSION MARIJUANA
WOODS, TAMARA KAYE-INDECENT CONDUCT, SIMPLE POSSESSION MARIJUANA,
WRIGHT, JHIMIR LE’ZHAN-DRIVING UNDER SUSPENSION