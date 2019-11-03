PHOTO GALLERY: Latta v. Mullins by Admin 2 • November 3, 2019 +289 Latta played Mullins on Friday night. Here are some photos from the game sponsored in part by Latta IGA Foodliner. PHOTO GALLERY Photos By Craig Brown Click once on a photo to bring it into a single screen, and then again to enlarge. #20 MATT CLARK,#60 JASHAD SMITH AND # 12 CHANDLER MATTHEWS BRING DOWN A MULLINS RUNNER #12 CHANDLER MATTHEWS TACKLES THE AUCTIONEER RUNNER #6 CHRIS MCRAE RUNS THE WILDCAT OFFENSE CHANDLER MATTHEWS RUNS FROM THE WILDCAT OFFENSE #20 MATT CLARK CLOSES IN ON THE MULLINS QUARTERBACK CHANDLER MATTHEWS RUNS FROM THE WILDCAT OFFENSE #1 JAMARIO TAYLOR LOOKS FOR AN OPEN RECEIVER REFEREE SIGNALS TOUCHDOWN FOR MULLINS RUNNER AS #6 CHRIS MCRAE AND #22 GABE SHERMAN GAVE CHASE #6 CHRIS MCRAE STRUGGLES AGAINST THE AUCTIONEER DEFENSE CHANDLER MATTHEWS RUNS FROM THE WILDCAT OFFENSE CHANDLER MATTHEWS RUNS FROM THE WILDCAT OFFENSE #22 GABE SHERMAN BLOCKS FOR #12 CHANDLER MATTHEWS #1 JAMARIO TAYLOR PREPARES TO RUN BEHIND HIS BLOCKERS Game Action #31 ALES STRICKLAND TACKLES THE MULLINS DEFENDER FOLLOWING AN INTERCEPTION #53 ZACH JONES CLOSES TO STOP THE MULLINS RUNNER #22 GABE SHERMAN CLOSES IN ON THE MULLINS QUARTERBACK #12 CHANDLER MATTHEWS LUNGES FORWARD FOR EXTRA YARDAGE #7 TYSEAN JOHNSON RETURNS THE KICKOFF #80 KRISH PATEL PUNTS ON FOURTH DOWN #53 ZACH JONES CHASES THE AUCTIONEER QUARTERBACK #12 CHANDLER MATTHEWS GETS AWAY WITH A FACEMASK PENALTY #12 CHANDLER MATTHEWS GETS AWAY WITH A FACEMASK PENALTY #12 CHANDLER MATTHEWS WRESTLES DOWN A MULLINS RUNNER #12 CHANDLER MATTHEWS GETS THE VIKING OFFENSE INTO THE RED ZONE #12 CHANDLER MATHEWS GETS THE VIKING OFFENSE INTO THE RED ZONE GATELY BETHEA BLOCKS FOR #12 CHANDLER MATTHEWS #22 GABE SHERMAN RUNS INTERFERENCE ON A PUNT RETURN #6 CHRIS MCRAE DRAGS DOWN THE AUCTIONEER QUARTERBACK AS #54 BRYCE MCRAE AND #4 JORDAN MCRAE MOVE IN TO ASSIST CHANDLER MATTHEWS RUNS WIDE ON A MULLINS DEFENDER Share this...FacebookTwitterLinkedinPinterestRedditPrintemail