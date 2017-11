Jurors Called For Civil Court

Civil Court will convene at the Dillon County Courthouse on Monday, November 6th, with Judge Paul Burch presiding.

Jurors are to report at 11:00 a.m. on Monday, November 6th, per Gwen T. Hyatt, Clerk of Court.

Alford, Leslie L

Alford, Ronald E

Arnette, Daryl B

Arnette-Emerson, Sara Jane

Barr, Aaron T

Beckwith, Tex B

Berbadji, Rafika

Bethea, Alice D

Bethea, Arthur Leon III

Bethea, Ciara D

Bethea, Keith A

Bethea, Linda A

Bethea, Michael C

Bethea, Veronica D

Bethea, William J

Boltin, Thomas W Jr.

Bourgoin, Brenda R

Bracey, Robin M

Branch, Charles M

Branch, Melvin D Jr

Bridgers, Charles E

Brown, Brandon

Brown, Julia C

Brown, Krystal J

Bryant, Marcia R

Butler, Bobbie R Jr.

Bynon, James F

Campbell, John Thomas

Carmichael, Ashley S

Carmichael, Laquan D

Carter, Shirl D

Casey, Katisha L

Charles, Anika L

Chen, Zhong R

Cole, Clifford C

Collins, Betty J

Cook, David R

Crawford, Janette P

Crawford, Levesia M

Cummings, Bobbie G

Daniels, Lyndsey P

Davis, James

Davis, Miriam L

Dawson, Travis S

Deberry, Vickie

Dennis, Rutledge C

Dixon, Daisey M

Ellison, Robert L

Faircloth, Loretta

Farrier-Johnson, Toni L

Fisher, Jamey G

Freeman, Courtney E

Fritts, Veneice S

Gales, Jimmy

Galloway, Hamilton Alice M

Gamble, Lisa B

Garner, Karen A

Garris, Michael, B

Gibson, Jennifer L

Goodson, Tracey L

Goodwin, Dana L

Gough, Kimberly, B

Graham, Anna M

Graham, Ronald

Green, Shelia

Grey, Jamie L

Grice, Bryan W

Grice, Margaret N

Grimsley, Tara L

Hargrove, Jerry W Jr.

Harley, Terry L III

Harmon, Jim Jr

Haselden, Scott H

Hatchell, Oscar J Jr.

Hayes, Carl E III

Hayes, George A

Hayes, Terry H

Hayes, Ty’Shon M

Herring, Bonnie R

Herring, Dana R

Herring, Daniel J

Herring, Jason T

Heyward, Jermaine K

Huggins, James H

Hunt, Jessica D

Hunter, Robin

Hyatt, William G

Jacobs, Ashley N

Jacques, Debbie A

Jennings, Willie Albert

Johnson, Fredrick

Johnson, Joyce L

Johnson, Robert Jr.

Jones, Caleb

Jordan, Maranda

King, Kenneth R

Lane, Linda J

Lane, Sarah C

Lane, Steven G

Lewis, Jerry R Jr

Lloyd, Marshall M

Lopez, Abigail C

Lott, Johnny D

Lowery, Dianna C

Lucius, Ethel C

Lupo, Paul O

McCollum, Yolanda P

McCrea, Virgia F

McCrimmon, Sequoia T

McDaniel, Christain M

McDanial, Randy A

McEachern, Timothy E

Mcgarit, Christina M

McGill, Aleasha M

McInnis, Melissa S

Mckellar, Molly E

Mclaughlin, Laqui N

Mcleod, Elizabeth

McMillian, Steven P

McNeil, Tyron D

Miller, Darryl B Jr.

Miller, Lois T

Miller, Ralph G Jr.

Mitchell, Lee H

Mitchell, Monique L

Moody, Glenn A

Moody, Queen E

Moore, Tonda L

Murphy, James L

Nance, Flora T

Newell, Ruby

Norman, Keenan M

Oliver, Justin K

Owens, Buddy A

Page, Adam E

Page, Carolyn C

Page, Stancy Y

Pearson, Carlton T

Pernell, Jamal A

Powers, Billy C

Prevatte, Lloyd P

Pryblak, Joseph A

Rogers, Steven S

Rolland, Marus O

Rowell, Michael A

Russ, Angelina N

Samuel, Shawn A

Sanderson, Gregory J

Shackelford, Erin B

Sloan, Darby M

Small, Dorothy C

Smith, Kathryn O

Smith, Robert L III

Sowells, Damien J

Streeter, Jeantae D

Summerford, Charles A

Tallon, Katelyn C

Thompson, Pamela S

Tuff, Derrick L

Turner, Myrtle L

Tyndall, Charles G

Washington, Arrone M

Washington, James L

Watkins, Raymond F

White, Cory L SR

Williams, Chris A

Williams, Clifton B

Williams, Jackson L

Williams, Joseph L

Williams, Willie B

Willis, Quanteonia

Wilson, John H

Yeadon, Della M