Trending News: Lake View Elementary Honor Roll Students 1st Quarter 2024-2025Gordon Elementary School Q1 Honor RollDillon Middle School First Nine Weeks Honor RollDillon Elementary School First Nine Weeks Honor RollVikings RollWarriors Downed In Rivalry GameWildcats Shutout GeorgetownLady Vikings Dominate In PlayoffsLatta Students Attend The Day Of National Concern AssemblyDylan Odin, son of Dr. Alto and Betsy Odin of Dillon, spurs idea to assist Hurricane Helene victimsShipp Daniels receives plaque from Dillon County CouncilFirst Responders Recognized At County Council MeetingDillon County Sheriff’s Office Makes Arrest For Disturbance On A School BusState Of The Port Luncheon In CharlestonTrunk Or Treat Held At City Of Dillon Sports ComplexDillon Christian School “Pick Of The Patch” Fundraiser HeldFormer Assistant Solicitor Shipp Daniel Joins Parham Law FirmDillon Elementary School Ribbon Cutting Ceremony HeldCareSouth Carolina’s Dillon Office Open To Serve The Community On SaturdayAlex Hampton Johnson, Jr. Named 2024 Latta Rotary Club Citizen Of The YearBusiness And Professional Women’s Flag Raised On Radford BoulevardPerdue Foods, LLC. Sponsored A Charity Golf Tournament To Benefit The Pee Dee Coalition Against Domestic And Sexual AssaultThe Most Essential And Best-Selling Book Of All TimesBest of the BestLocal Pastor And Dillon County Sheriff’s Office Investigators Helping Those Affected By Hurricane HeleneDillon County Sheriff’s Office & Dillon Police Department’s First Annual National Night Out: A Community CelebrationTwo Perspectives: Sheriff Jamie Hamilton And Candidate Garrett Byrd Interviews Before The ElectionFirst Annual Lake View National Night Out HeldYellow Jessamine Garden Club Held Its October MeetingGrand Opening Of Man 2 Man In Dillon16 Evans Correctional Inmates graduate NETC with honorsYellow Jessamine Garden Club Meeting HeldContributions That Will Survive When You Are No Longer AliveDillon Native Jumps Through Historic MilestoneAccording to the South Carolina Crime Report Issued By The South Carolina State Law Enforcement Division (SLED), Dillon County Has Over A 29% Decrease In Violent Crimes For 2023Former Wildcats Standout James (Quad) Roberts IV Named One Of Columbia’s Best And Brightest 35 And UnderNETC will host a Hiring Fair and College Information SessionDillon School District Four Hosts 2024-2025 Teacher Of The Year Recognition CeremonyRonald Graham, Former Sergeant, Dillon Police Department PassesDSS Charges Three Individuals With Snap Fraud In Unrelated CasesGeorge Thompson Of Dillon Graduates Horry County Fire Rescue Recruit Class 52Wild Gators Roll Swamp FoxesChase Howard Discusses Growth and Innovation at Dillon Rotary Club MeetingWildcats Overpower ScotsWarriors Fall ShortVikings Stomp GatorsHonoring Henry Brunson On 61 Years Of ServiceDillon Dunkin’ Holds Grand OpeningDillon County Public/Private Partnership Meeting HeldLatta Schools Hold Back To School BashStorm Causes Damage In The City Of DillonFriday Night Lights Are BackDillon County Chaplains And Crisis Response Team FormedCity Of Dillon Police Investigating Break-In At McKellar Pawn & LoanFirst Bank has awarded a $1,000 Power of Good Grant To Girls With Knowledge Mentoring Group In DillonCity Of Dillon Council Meeting Focused On Tropical Storm Debby: Preparations, Challenges, And Future PlansThe Teacher’s Honor RollFirst Friday At The Fountain HeldHeroic Deputies Honored At Dillon County Sheriff’s Back To School Bash A Tribute To Douglas “Humbunny” Pernell On The One Year Anniversary Of His DeathMayor Tally McColl Extends Gratitude To Superintendent Ray Rogers And Representative Jackie HayeDillon Sheriff’s Office Holds Back-To-School BashNew Memorial Scholarship Honors the Legacy of Professor Kelly Berry, A Native Of LattaCaptain Josh Jackson Receives “Life Saving Award”Emergency Service Director Gives Update As Preparations Are Made For Severe WeatherBack-To-School Prayer Rally HeldNew Superintendent Stephanie Johnson Ard Discusses Vision For Dillon County District 3 SchoolsThe Dillon Herald would like to thank Dillon Elementary SchoolCar Show Held At Dillon Church Of GodMcLeod Health Hosts Sex Trafficking SeminarRodney Berry, Dillon Economic Development Director, Gives Update To Council On Public Private Economic Development PartnershipDillon Ministers Alliance Back-To-School Bash A Tremendous SuccessMembers From Latta Methodist Church Attend Mission TripPut A Ring On IT!Dillon Football PreviewTom Scott Spoke At Dillon Rotary Club Meeting On Wednesday, July 17thEverybody Complains About the Weather, But Nobody Does Anything About ItCoffee & Talk Held At The Dillon Visitor CenterGracen Grainger Will Compete For Miss USA Title On August 4thMayor McColl Congratulates “Youth Of The Year” Jerrion RossScrubby’s Car Wash OpensCongratulations And Appreciation From The Herald GroupA Dream Realized: Dillon County’s New State-Of-The-Art Elementary SchoolMayor Tally McColl Is Grateful For Success Of Litter Clean-Up In The City Of DillonAnother Successful Chit, Chat & Chew Held“Dorm Ready” Initiative Held At City Of Dillon Wellness CenterVeterans Luncheon To Be HeldReflections Of A Rotary Ambassador: 52 Years Later4-H Teen Civic Engagement Summer Camp Held In DillonSouth Carolina Competes At Transplant GamesDillon High Football Team Hosted Youth Football CampThe SC Sheriff’s Association Summer Conference Was Recently HeldJan Lynn Wallace RichardsonThe Band Of Oz Performs At First Friday At The FountainScrubby’s Car Wash Opening SoonPedestrian Hit, Killed By VehicleEats On The Street Held In Downtown DillonAmerican Red Cross Assisting Family in Dillon County After House FireLumber River United Way Offers Dolly Parton’s Imagination Library In Partnership With Dillon County Library