Gordon Elementary School Q1 Honor Roll
Shannon Berry – Principal
Candace Bohachic – Assistant Principal
A Honor Roll
Grade 5
Jo’Niilah Bre’Ann Alford, Jack Samuel Calderon-Orozco, Jhi’Ada Thomece Davis, Axel Milan Delgado-Caballero, Ja’Kiyah Camille German, Gabrielle Arriah Manning, Zoie U’Niek McLellan, Jacob Prentis Quick, Ivory Nevaeh Sellers, Ky’Ree Carlos Williams
Grade 4
Jaiden Andre Dixon, Joslyn Chayil Dunson, Katalina Bella Garcia, Kadence Brielle Grice, Kamron Jacobi Hunt, Irera Jean Kevin, Sabrina Jeanne Lee, Ava Grace McRae, Gabriel Lucas Montgomery, Luke Donell Rowell, Venishula Shyniq Williams
A/B Honor Roll
Grade 5
Kayla Irma Alamilla, Ava Nishae Baines, Jeremiah Edward Baker, Raelyn Hope Barfield, Kahron Maureik Boatwright, Brayden Zane Britt, Bryson Chandler Brown, Ka’Rodjah Ionya Brown, London Camille Campbell, Maliyah Arielle Campbell, Kinsley Alise Chandler, Dynasti Ny’Meria Colvin, Jeremiah Dawud Fajardo, William Wayne Griggs, Karsyn Wynter Hartley, Ki-Ariel Success Hayes, Evan Joell Horne, Grayson Takoda Hunt, Samuel Chayton Hunt, Payton Riley Hyatt, Kamaiya Monee Ingram, Aubrey Izabella Jacobs, Elizabeth Kaelyn Johnson, Zaire La’vae Jones, Laila Skye Ladson, Trent Fredrick Locklear, D’Jzhye Simane Lytch, Jahyde McCullough, Jonah William McInnis, Justin Zi’yon McKinnon, Aryana 5 McMillian, Khason Blaze McRae, Railyn A’miya Miles, Zion Amir Miller, Catalina Lizeth Morales-Andrade, Taliya Janae Murphy, Tamara Deon Page, Tatyana Marie Pasteur, Christasia Nevaeh Quick, Zaahir Kelsey Richardson, Kennedi Natalia Roberts, Jackson Oliver Smith, Sa’Niyiah Gabriel Smith, Phillip Rufus Taylor, Qualaya Jahkiya Thomas, Andersson Torres-Ruiz, Janiah Nyasha Townsend, Kaleb Marquis Townsend, Carlie Jasmine Ward, Cayden Lamar Watson, Paisley McKenzie Watts, Nathan Wayne Wiggins, Jozhi Markee Wright
Grade 4
Moon Gloria Abson, Harmonie Forever Alford, Bentley Shane Barrentine, Angelo Levon Brandon, Annalicia Danbi Brown, Ty-Kiah Ivyonnia Bruce, Rakeem Javarus Carmichael, Colby Lee Chavis, Kaniyah Malasia Covington, Adrianna Allona Davis, Cameion Kashawn Davis, Marshall Dicks, Chloe Mckaylee Elliott, Ryan Isaiah Ford, James Cayden Green, Alazia Briel Hannah, Jaden Brice Harley, Jayden Alexander Harris, Chesney Rayne Hayes, Ma’Kai Leon Henson, Jacob Omar Hernandez, Malayna Rhea Hope, Taryn Faith Huggins, Madison Nicole Husband, Jordan Madison Jeffries, Azelya Kyanne Johnson, Makiya Ko’ryn Johnson, Madisyn Sha’Rae Jones, Peyton Alexander Leach, Noah Omari Lewis, Wynter Kwinn McCollum, Zyien Ni’Cere Mcfadden, Paris Lajae McIver, Kalayah Amonee McLellan, Harmoney Jha’Zelle McRae, Taziyah Alanna Mearite, Michael Ranee Myers, Carson Grady Norton, Alexis Saloria Oxendine, Jocelyn Leann Oxendine, Cameron Dason Page, Promise Di’Angela Phillips, Antonio Betancourt Ramon, Kendall Olee Rawlison, Emery Brooklyn Sellers, Ghizayre Celis Villafane, Morrison, N’Phenity Waters Marcus La’shawn Williams, Damauri Rashod Wrigh