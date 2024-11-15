Dillon Middle School First Nine Weeks Honor Roll
A Honor Roll
8th Grade
Aaron, Zy’Kiera Asahni Aramina; Bethea, Mason Alexander; Bohachic, Isabella Reese; Herring, Charley Morgan; Hunt, Kaden Timothy; O’Neil, Brooklyn; Quick, Pilar Keshay; Rogers, Zoe Michelle; Sam Fong-Talia, Khayel TK; Tanksley, Kanyla Monique; Willis, Madelyn Paige;
6th Grade
Berry, Cain Weston; Bohachic, Liam Deaver; Brown, Jayce Wayne; Jarrell, Timothy Allen; Jordan, Aubree Isabella; Lane, Avery Parker; Lee, Samantha Jane Ann, Neitende, Abigail Yeah; Oxendine, Jeremy Lynn; Rogers, Cameron Isaiah; Sanchez, Ian Channing; Solis- Calderon Jayden; Wright, Daniel Rashawn
A/B Honor Roll
8th Grade
Alford, Andrew Chad; Barr, Alayza Lamaria; Bethea, Madison Alexanderia; Bethea, Mar’Siah Ru’Asia; Caulder, Braylan Jordan; Davis, A’Mya Imina; Gilchrist, Maleah Layla; Hughes, Sa’riyah Quatrice; Hunt, Kaleigh Denise; Jones, I’Zerria Zy’Nae; Keitt, Jaylen Tydric; King, Aubree Chayce; Leach, Javayana Zanae; McGrady, Jackson Kendall; McGuire, Faith Malaya Davis; Mearite, Trezur Azaria; Owens, Caden Josiah; Paige, Camille LaShay; Pasteur, Serenity Eliza; Ramirez-Jacobs, Mireya Camile; Reese, Nalani Alicya; Smith, Lena Jai; Townsend, Khaalysia Lai’La; Wilson, Ja’Laya A’zyanna
7th
Alford, Ginaya Monique; Alford-Wright, Jay-la Aniyah; Barr, Sydney Kalia; Chandler, Kayden Rashad; Drake, Jordyn Leeann; Drawhorn, Zakeria Aaliyah; Jackson, Sheleah Breal; Kiza, Layla Calliope; McCollum, A’myah Makynlea; McNeil, Averi Sarai; Nelson, Christian Noel; Oliver, Jaden Robert; Perkins, Selena Marie; Samuel, Dylan Mariek; Wallace, Ashelyn Rayne; Wiggins, Natalie Marie
6th
Adams, Kallie Ann; Alford, Ashley Danielle; Barrentine, Nevaeh Skye; Beckwith, Hunter Jase; Betancourt-Ramon, Vanessa; Blackmon, Preston Jayce; Blue, Brayden Antonio; Brown, Ja’miya Marshaila; Byrd, McKenzie Lee; Carter, Tyre Deshon; Charles, Chase Aiden; Commedo, Ny’Evia Alexandria; Covington, Khristopher Ka’syn; Davis, Shaniyah Alexis; Evans, Kinley Marie; Gough, Braylon Legrant; Grice, Laila Michelle; Griffey, Grayson Lee; Harley, Niylah Jazelle; Hemingway, Ra’Mya Aaliyah; Leslie, Bre’Asia Jah’Nae; Locklear, Kayce Ciara; Malachi, Tureek Marquez; McCall, I’Yonn Ja’cier; Meekins, Eli Scott; Morrison, Ja’Niya Rahjae; Myers, Ariana Lillian; Simpson, Tristyn Rodgerick; Smith, Logan Elizabeth;