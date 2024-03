Court To Convene March 11th

Court will convene on March 11, 2024 at 10:00 a.m. at the Dillon County Judicial Center with Judge Kirk Griffin presiding, per Gwen T. Hyatt, Clerk of Court.

Alford, Anthony C.

Alford, Bertha

Alford, Nicholas B.

Anderson, Jammie E.

Arnette, Braeden L.

Ayres, Thomas B.

Bailey, Beverly J.

Bethea, Byron T.

Bethea, Craven M.

Bethea, Harvey L.

Bethea, Ty’isha R.

Bethea, Willie K.

Blackmon, Christopher W.

Blakely, Shamara N.

Blanchard, David J.

Blue, Louise P.

Blye, Melisha A.

Bowman, Tammy B.

Bradford, Scharronica M.

Bradley, Pamela L.

Brayboy, Charles

Brewer, Georgina G.

Bristow, Labronda D.

Britt, Delores R.

Britt, Dustin S.

Britt, Janis M.

Brown, Henry Lee

Brown, Jessica N.

Brown, Robert H.

Brumbles, Staci M.

Brunson, Corenthious

Brunson, Venus L.

Bryant, Jesselyn M. I.

Burgess, Gertrude T.

Cain, Heather N.

Campbell, Angela C.

Campbell, Evelyn

Campbell, Jackie R.

Campbell, Jerry G.

Campbell, Michael L.

Campbell, Thaikyse D.

Caniglia, Roger J.

Cantu, Stephanie E.

Cardenas, Julio C.

Carmichael, Jammal

Carmichael, Jashawanda Q.

Carmichael, Nancy W.

Carpenter, Lanny R.

Carter, Jimmy O.

Cashwell, Patrick E.

Clark, Matthew S.

Coleman, Shannon

Connelly, Zachery A.

Cook, April L.

Cook, Brittany L.

Cortes, Ashley M.

Cosme-pinto, Alexis

Coward, Madison E.

Cox, Quinton C.

Crawford, Ella V.

Cribb, Jessica A.

Crowley, Amy E.

Cruz-Villagomez, Gaspar

Davis, Jasmine A.

Davis, Laquitia M.

Davis, Linda R.

Davis, Mary H.

Dawkins, Shaheed T.

Demps, Arthur J.

Dew, Coleman K.

Dickson, Amy J.

Dixon, Tarsha A.

Eagle, Elijah J.

Edwards, Lois

Ellis, Frank D.

Emanuel, Marvin

Evans, Larry Lee

Evans-Hart, Audrey L.

Ewing, Anna M.

Ferguson, Carl

Fetrow, Deena L.

Fields, Taion D.

Floria, Charles W.

Floyd, Ronnie K.

Ford, Christopher D.

Ford, Fielding B.

Ford, Tranya P.

Freeman, David C.

Frye, Doris W.

Gaddy, Robert D. Jr.

Gilchrist, Felicia D.

Gillespie, Maggie S.

Graham, Wanda H.

Graves, Jacqueline Deni

Green, Temeka J.

Grice, David E.

Grice, Reginald R.

Grissett, Jessica D.

Guerrero, Dallas N.

Gurley, Darius D.

Hamilton, Catherine J.

Hamilton, John E.

Hamilton, Kelly L.

Hanford, Delvin C.

Hardwick, Anthony J.

Hardwick, Gloria S.

Harley, Kentrae’ J..

Harris, Christine M.

Haselden, Charles

Haselden, Damian L.

Hatcher, Jennifer M.

Haught, Frances C.

Hayes, Dominique L.

Hayes, Frances W.

Hayes, James R.

Hayes, Laurel A.

Hayes, Mikaela G.

Hayes, Mildred J.

Hayes, Virgina J.

Hilburn, Carlton W.

Hinson, Robert M.

Horvath, Adia M.

Huggins, Esperone S

Hyatt, Johnnie B. Jr.

Hyatt, Legrand

Hyatt, Lisa E.

Ingram, Darlene A.

Inman, Gail

Jacobs, Jordan S.

Jacobs, Ronald J.

Jacobs, Shimeka L.

Jenkins, Wakeetra

Johnson, David A. II.

Johnson, Gabriel E.

Johnson, I’ashia L.

Johnson, Joshua D.

Johnson, Julie

Jones, John L.

Jones, Karen E.

Jones, La’zoyah L.

Jordan, Jackie M.

Kimble, Synthia

King, Pamela C.

King, Rudy Steve

Ladson, Darius A.

Lane, Calvin M.

Lane, Penny P.

Lane, Zachary S.

Laviscount, Barron D.

Leach, Sandra

Lee, Jeffrey W.

Lee, Stacey M.

Leggete, Jamane L.

Lester, James E.

Lester, Pearline H.

Lewis, Raylin B.

Lighty, Annie J.

Lindsay, James D.

Locklear, Donna L.

Locklear, Miranda

Long, Bradley R.

Long, Charles R.

Love, Anna L.

Love, Janice L.

Ltych, Catina D.

Mahaffey, Susan A.

Malloy, Printis Jr.

Manning, Beulah Mae

Manning, Delphine

Manning, Ka’nyia C.

Manning, Zula M.

Marshburn, Natasha A.

Martin, Jerry H.

Martin, Thomas W.

McBride, Willie J.

McCormick, Timothy J.

McCrae, Angelica

McDonald, Terry A.

McDougal, Jariah

McDuffie, Annie Ruth S.

McGill, Betrice

McGill, Elgerene

McKenzie, Margaret M.

McLellan, Sha’mia A.

McLeod, JD

McInnis, Brandy Y.

McNair, Hazel J.

McNeil, Asia O.

McNeil, James L.

McNeil, Leonard

McNeil, Margaret L.

McNeil, Steven

Medina, Penny J.

Meekins, Herbert D.

Meekins, Larry F.

Merchant, Walter D. Jr.

Mescia, Cecelia M.

Miller, Callie E.

Mishue, Hunter C.

Mitchell, Paul C. Jr.

Molina, Jean C.

Moody, Ashlee D.

Moody, Beaman C. III

Moody, Rebecca G.

Moore, Douglas L.

Moore, Eunice Y.

Morrison, Brandon M.

Morrison, Jonathan R.

Morrison, Monatress O.

Murphy, Ethel L.

Myers, Lydia P.

Nichols, Willie N.

Nobles, Brenda T.

Nolan, Kevin

Odom, Charles M.

Odom, Teressa L.

Oliver, Tammy L.

Page, Boston B. Jr.

Page, Cedric G.

Page, William L.

Page, Zi-Donia A.

Paige, Melvin, K. Jr .

Patel, Sonal R.

Pernell, William

Pinkney, Thomas A.

Pittman, Ellis L.

Pittman, William W.

Poling, Robert Lee

Pompey, Calvin J. Jr.

Poston, Jerry F.

Powers, Roger D.

Prescott, Amy A.

Ramirez, Yvonne C.

Reaves, Tamkio L.

Richardson, Angela P.

Richardson, Sterlyn A.

Roberts, Marlys A.

Roberts, Shree L.

Rogers, Elizabeth

Rogers, Harold C. Jr.

Rogers, Joe L.

Roscoe, Skylar E.

Rowell, Terry L.

Sanchez, Ana G.

Sanchez, Jessica J.

Sawyer, Donald W.

Scott, Roy Lee Sr.

Scott, Whitney L.

Sellers, Shynise L.

Serrano, Mena Angel F.

Shackelford, J. Blair

Shine, Susan H.

Short, Alexia O.

Simmons, Amber M.

Small, Ruby L.

Smith, Daniel H. Jr.

Smith, Johnnie M.

Smith, Ronald D.

Snipes, Robert L.

Sowells, Shobria Z.

Spears, Dalisha S.

Spivey, Daniel J.

Spivey, Johnna W.

Stackhouse, Shelvin J.

Stanfield, Donna A.

Stevens, Flora M.

Suggs, Tammy F.

Talbert, Richard E. Jr

Tarte, Paula H.

Taylor, Chelsea B.

Terry, Joyce E.

Thompson, Brenda L.

Thompson, Jennifer L.

Thompson, Shayla B.

Tomgave, David D.

Townsend, Christen R.

Turner, Bernard V

Usher, James R. IV

Vanderhall, Priscilla

Wallace, James A.

Water, Ja’Montreel Z.

Watson, Christopher E.

Watson, Ronnie E.

Webb, Amanda J.

Webster, Larry Keith

West, Timothy L.

Wheeler, Bessie M.

White, Morris L. II

Whittington, James M.

Wilkes, Robin D.

Wilkie, Anntoinella M.

Williams, Christopher R.

Williams, Devante L.

Williams, Dominique S.

Williams, Joshua C.

Williamson, Dale F.

Williamson, Laura

Wilson, Crystal L.

Woodell, Mary E .