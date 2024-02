Jurors Called For Court On February 8th

The following jurors are called for court at the Dillon County Judicial Center on February 8, 2024. Court will convene at 10:00 a.m. per Gwen T. Hyatt, Clerk of Court.

Allen, Joynny L.

Belin, Randolph.

Bethea, Fuqua D.

Bethea, Malik C.

Bethea, Mar’queaz M.

Black, Crystall T.

Blackmon, Cynthia M.

Brigman, Trey L.

Brown, Myterria M.

Brown, Rodney T.

Burgess, Michael J.

Byrd, Molly G.

Campbell, Christina J.

Carmichael, Austin M.

Carmichael, John V.

Carmichael, Tanaisha Y.

Casey, Travis O.

Colvin, Nykela M.

Cooper, Kelly L.

Covington, Jaime M.

Covington, Lizzie R.

Cox, Roger P. Sr.

Davila, Eric G.

Davis, James

Davis, Justin T.

Davis, Vanessa B.

Davis, Wy’tavius S.

Dean, Kayla D.

Dickerson, Robbie M.

Dimery, Jerry

Dutton, Earl L.

Edge, Tina R.

Faircloth, Shellie M.

Fender, James M.

Gasque, Chellsie T.

German, James C.

Gilchrist, Latoya

Graham, Thomas T.

Grice, Bryanna A.

Hagan, Mary F.

Hamilton, Hope

Hamilton, Leah A.

Hammond, Judy T.

Harley, Amanda E.

Harley, Telisha D.

Hayes, Deborah T.

Hayes, Melissa D.

Haynes, Foster M.

Hennagan, Kwame V.

Herring, Brittany M.

Herring, Lauren N.

Herring, Tammy E.

Hiens, Oliva

Horne, Jeremy W.

Huggins, Joseph G.

Hunt, Amy M.

Hyatt, Philip A.

Jackson, Kathy R.

Jackson, Lorraine M.

Jackson, Robert L.

Jeffries, Debra M.

Jenkins, Brandon A.

Jiang, Kevin.

Johns, Gemeisha S.

Johnson, Christian D.

Johnson, Nancy L.

Jordan, Susan B.

Kelley, Kevin W.

Lane, Chase T.

Lane, Mihaley A.

Lane, Stephen C.

Lane, Terry E.

Larios, Annette H.

Lattymer, Edwin A. Jr.

Leach, Bernisha L.

Leach, Murdock

Lee, Daniel P.

Lee, John M. Jr.

Lee, Kianna D.

Legette, Mamie B.

Lloyd, Tyisha M.

Locklear, Selina G.

Loika, Vicki A.

Lundy, Roy A. III

Manning, Barbara H.

Manning, Karen G.

Mason, Clint K.

McArthur, Gary A.

McCrae, Lizzie J.

McCutchan, Elda Mae H.

McDaniel, Iva Della

McDowell, Elizabeth F.

McGill, Aris S.

McLellan, Destiny S.

McLellan, Vickey K.

McLeod, Geronda F.

Miles, Aaron D.

Mobley, David D. Jr.

Moody, Heather M.

Moody, Jennifer D.

Moore, John L.

Myers, Ralph A. Jr.

Neal, Richard P.

Owens, Jhon’tez

Owens, Linda S.

Page, Elizabeth

Paige, Victoria B.

Paramo, Keren

Pasteur, Jeremiah E.

Pernell, Joseph

Pernell, Rodney Louis

Pernell, Tamela N.

Powers, Sandra A.

Purnell, Rachel M.

Reid, Ny’cedra M.

Roberts, Joseph M.

Roberts, Mary L.

Rogers, Deondre N.

Rogers, Michael J. Jr.

Sanderson, Storm J.

Sawyer, Bobbie N.

Scott, Jacob M.

Sewell, Nequan S.

Sexton, Lahnel J.

Singletary, Shaquesha R.

Smiling, Charles

Smith, Daniel L.

Smith, Melanie D.

Smith, Reginald L.

Smith, Thomas D.

Snipes, Earldine J.

Sow, Catherine J.

Stephens, Eunice C.

Stephens, Neal A.

Stucker, Brittany

Thomas, Margaret N.

Tomlinson, Kevin L.

Turnage, Logan C.

Tyler, Kemberly C.

Valentine, Ndayishimiye Sr.

Vance, Charles R. III

Walters, Elizabeth I.

Werfelman, Jessyca

Whittington, Chelsey T.

Williams, Brionna N.

Woods, Angela E.

Woods, Eric D.

Wright, Jhimir L.