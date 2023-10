Jurors To Report For Duty On October 16th

Jurors are to report on October 16th at 10:00 a.m. at the Dillon County Judicial Center at 1033 Old Latta Highway, Dillon, per Gwen T. Hyatt, Clerk of Court.

Any questions about this list should be directed to the Clerk of Court’s Ofice at 843-774-1425.

Jurors called are:

Albarri, Sara J.

Alford, Ashanti L.

Alford, Zanquazia M.

Allen, Latisha L.

Andrews, Caleb W.

Arnette, Katherine B.

Atkinson, William D. III

Bailey, Amanda L.

Bailey, Jacqueline B.

Baker, Deminico R.

Barrera, Pedro Jr.

Bennett, Autumn D.

Bethea, Antrec S.

Bethea, Cleveland R.

Bethea, Darrell R.

Bethea, Hikem D.

Bethea, Jamarius L.

Bethea, Jessica N.

Bethea, Labreen

Bethea, Muniya A.

Bethea, Randall J.

Bethea, Shannon M.

Bethea, Shawn Lee

Black, Dale G.

Blakley, Takeiya S.

Blunt, Prince A.

Boatwright, Darius T.

Branch, Keshawn J.

Britt, Allison R.

Brown, Azeon J.

Brown, Krystal J.

Brown, Marty D.

Brumbel, Jonathan E.

Bryant, Emma H.

Bryant, Evander C.

Burns, Christopher T.

Bustamante, Brandon E.

Byrd, William R.

Callahan, Sandra D.

Campbell, Bill J.

Carmichael, Jimmie R.

Carmichael, John D.

Carnes, James F.

Carter, Keith L.

Charles, Dawayne L.

Chavis, Shane A.

Clark, William M.

Clewis, Jennifer L.

Coatney, Yolanda F.

Colvin, Rashaad

Contey, Charlene

Coomber, Holly L.

Cottingham, Elizabeth

Cottingham, Stewart I.

Coward, Shelby Jean

Crockenberg, Cindy J.

Cummings, Ruby J.

Davis, Annie C.

Davis, Dashonda L.

Davis, Erica S.

Davis, Flemmon III

Davis, Ronald L.

Davis, Tihesia D.

Davis, Troy

Diaz, Armando R.

Dickson, Amy J.

Douglas, Khleem Q.

Dove, Christopher G.

Dudley, Doris McRae

Dupree, Bobby L. Jr.

Durant, Candra S.

Durant, Indonesia M.

Elvington, Matthew S.

Evans, Margaret R.

Evans-Seven X, Janic M.

Finklea, Lee K.

Floyd, Brandon L.

Floyd, Kimberly A.

Fogle, Eric T. Sr.

Forbes, Destiney M.

Ford, Rosa W.

Freitas, Hayden Z.

Fritts, Veneice S.

Fuse, Cory C.

Gillard, Cathy C.

Goings, Charles Ray

Goodson, Khadijah S.

Gough, Luther H.

Green, Harelda M.

Greer, Lateau M.

Grice, Carroll

Griffey, Mary K.

Grooms, Emily M.

Grooms, Jeffery W.

Hamer, Madge M.

Hamilton, Annette B.

Hamilton, April L.

Hamilton, Haley J.

Hammonds, Jerry E.

Harrison, Richard A.

Hayes, Benjamin A.

Hayes, Deborah T.

Hayes, James Jr.

Hayes, Lakia J.

Hayes, Nicole V.

Hayes, Sarah J.

Hayes, Sharon Y.

Hedgepeth, Alison F.

Henderson, Bobby C.

Herring, Alexander C.

Hirsch, Justin C.

Home, Michael J.

Horton, Mae H.

Huggins, Dale R.

Hughes, Jeanita D.

Hunt, Bobby L.

Hunt, Joshua G.

Hyatt, Dennis D.

Hyatt, Preston C.

Hyman, Jennifer M.

Inman, Eldora K.

Ivey, Jeffrey C.

Jackson, Kathryn V.

Jacobs, Barbara J.

Jenkins, Kevin T.

Johnson, Anna E.

Johnson, Edward

Johnson, George J.

Johnson, Kevin R.

Johnson, Ryeisha L.

Johnson, Stephen E.

Johnson, Terrell M. Jr.

Johnson, Timothy II

Jones, Cynthia D.

Jones, Hannah R.

Jones, Janette

Jones, Madalyn B.

Jones, Mary Heaven L.

Jones, Xenia B.

Kelly, Trashawn Q.

Ladson, Krystle J.

Landrum, Veronica R.

Leach, Dina L.

Leach, Druscilla I.

Leaphart, Shelton R. Jr.

Lewis, Ty’nashia R.

Lidge, Janice M.

Liu, Jua M.

Locklear, Angela J.

Lovett, Sherry I.

Lucius, Amanda M.

Manning, Akmal T.

Manning, Daniel H. Jr.

Manning, Darshaun N.

Manning, Jamian O.

Manning, Tomica S.

Manning, Ty’asia M.

Marinas, Romel D.

Massengale, Karen S.

Massengale, William A. III

Maxwell, Margaret D.

Mayo, Raven N.

McArthur, Allen Jr.

McBride, Kattie L.

McCall, Claywood J. Jr.

McClam, Lakeisa J.

McCoy, Michael D.

McCray, Diane

McDaniel, Mikel J.

McDougal, Thurman A.

McDowell, Sam L.

McDuffie, Daisy Mae

McDuffie, George A.

McGill, Aris S.

McGirt, Janiesha S.

McIntyre, James A.

McKellar, Willie Frank

McKinnon, Zaquan M.

McLaughlin, Bryant

McLellan, Nathan J. Jr.

McLeod, Constance A. I.

McLeod, Kendra M.

McMillan, Tyqon

McNeil, Brenda D.

McNeil, Tonny O.

McRae, Amesha M.

McRae, Del-Mescia J.

McRae, Frances D.

McRae, James L.

Merritt, Wanda J.

Miles, Milton

Miles, Quaniah S.

Miller, Carlton J.

Miller, Daniel T.

Miller, Hannah N.

Miller, Kenneth

Miller, Lisa Ann S.

Miller, Wade F.

Mishue, Jimmy E.

Mitchell, Anjalyn S.

Mitchell, Peggy W.

Monahan, Jamara L.

Moody, Brittany N.

Moody, Lonnie

Moody, Teresa C.

Moore, Angela K.

Moore, Cynthi A.

Morrison, Genease A.

Morrison, Teddy C.

Mungro, Candace T.

Murphy-McLaughlin, Ni’Keei

Mussman, Amanda W.

Nunnery, Cheryl A.

Odom, Charles M.

Oliver, Cynthia T.

Owens, Carl A.

Oxendine, Cassie L.

Oxendine, Jeremy L.

Page, Boston B. Jr.

Page, Brandon L.

Page, Jeremy A.

Page, Maria L.

Parker, Wendy C.

Pearson, Jalin D.

Pittman, Delores

Pittman, Terri L.

Poston Eric K.

Powers, Candace C.

Price, Helen N.

Price, Mitchell W.

Pritchett, Dominick L. Jr.

Purnell, Sheena L.

Ray, Copeland L.

Reese, Alicya D.

Richardson, April M.

Richardson, Charles

Richardson, Shunkel O.

Roback, Promise K.

Roberts, Courtney B.

Roberts, Kenneth L.

Roberts, Landon L.

Roberts, Matt C.

Roberts, Tracey W.

Robinson, Natamiel J.

Robinson, Stanley E.

Rogers, Aikeem T.

Rogers, Brenda J.

Roundtree, Daphne D.

Rowell, William G.

Sanders, Ashley C.

Sawyer, Bobbie N.

Sawyer, Dana M.

Scott, Kaley S.

Scott, Katie E.

Sealey, Roger W.

Sellers, Shyfees

Sessions, Lesley A.

Shelley, Abbott M.

Shepard, John R.

Simmons, Christopher R.

Simmons, Michael A. II

Simmons, William T.

Smiling, Christopher J.

Smith, Annie J.

Sparks, Timmy

Stanton, Mildred V.

Stevens, Lora

Stewart, Jessica L.

Stewart, Mary A.

Stroud, Evolene H.

Sweet, Shelly M.

Tallon, Katelyn C.

Taylor, Ki-Mesha A.

Thompson, Tony A.

Timmons, Thomas J.

Tompkins, Annette M.

Townsend, Mary Alice

Turner, James E.

Tyson, Ajana S.

Valentine, Ndayishimiye Sr.

Vandroff, Alice S.

Wall, Angie M.

Wallace, Sara D.

Wallin, Cluey L.

Walls, Celeste F.

Washington, Thomas J.

Watkins, Robert L.

Webster, James N.

Westover, Richard E.

White, John P.

White, Kevan A.

Wilkes, Jean C.

Williams, Cynthia L.

Williams, William E.

Williamson, John P.

Wilson, Betty J.

Woods, Viola L.

Wright, Towanda L.

Wyman, Judy A.