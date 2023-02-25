The following are sought on bench warrants by the Latta Town Court:
DENNIS JEREMIAH JONES
JOHNNY FARRELL TIMMONS
STEVEN NELSON WOODS
DEVARIUS MONTREZ WHITWORTH
NICOLE SHARNELL WILSON
LORENZO DETWAN SMITH
ANDREW DAVID SOUTHARD
DENA SI’MONE TOWNSEND
MASON RANDELL BOONE
MARCHE LAVANCE BETHEA
JASON TAMAR SMITH
PHYLLIS MONIQUE SHORT
DA’LYN DRAVELL WITHERSPOON
TERRENCE KENDELL WINSTON
MARCUS DEAN LEWIS
RENEE SHANTE BUXTON
JAISSON JAMES BRAXTON
MATTHEW GLENN BROWN
DANIELLE KHADJAH BROCK
MARQUIS JAMAR DAVIS
STANLEY MARQUESE BELLMON
CHRISTOPHER CORTEZ BETHEA
JEREMIAH ANTWAN TYLEEK DRAWHORN
JAMIR MARQUIS ELLERBE
GLINNIS MAY COOK
If you are one of these people or if you know the whereabouts of one of these people, please contact, Janette Dupree, Clerk of Court, at the Latta Town Hall, 843-752-5115.
Latta Town Court Issues Bench Warrants
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The following are sought on bench warrants by the Latta Town Court: