Grand Jury To Report On January 9th

The Grand Jury will report at the Dillon County Judicial Center on January 9, 2023 at 9:00 a.m. with the Honorable Michael Holt presiding. The following are to report per Gwen T. Hyatt, Clerk of Court:
ddison, Patrick L
Anders, Brianna
Anders, Rhonda C
Baines, Charleen
Baker, Linda C
Bethea, Michael J
Bowen, James M
Bradley, Pamela
Bridgers, Kelly C
Brigham, Stacia B.
Brown, John W
Brown, John Charles
Brown, Mary B
Burrell, Lynda F
Campbell, Sha’niya J
Carr, Elam Carlton
Chestnut, Kimberly
Christian, Mary Alice
Coon, Dalamarius D
Coxe, Deborah C
Crawford, Jeannette M
Cribb, Tyesha D
Crosland, Ricky L
Cummings, Al-jimonson
Davis, Justin T
Davis, Mitchell
Davis, Seneca L
Dawson, Kimberly M
Dunson, Cierra L
Dunson, Eleanot T
Dunson, Jamie D
Eastern-Washington,
Gwendo
Ervin, Adrianna S
Ferguson, Carl
Gaddy, Dwayne L
Gaddy, John S
Gerald, Dorian N
German, Porsche
Gilchrist, Johnny
Gilchrist, Trevese L
GIllespit, Damina J
Gooding,Erica M
Govan, Ashleigh R
Graves, Tanya C
Grice, Cherly U
Grosetti, Thomas J
Guillen, Jacob R
Hargrove, Tamela D
Harper, Mary L
Harris, Henry W
Hayes, Debbie
Hayes, Johnnie
Hayes, Katlyn P
Hines, Keyan D
Hinson, Annie r
Huggins, Christopher B
Hursey, Betty L
Isaac, Ndayisaba
Jackson, Ashley L
Jackson, Mack T
Jackson, Tyrell J
James, Doris L
Johnson, Chico A
Johnson, Danny K
Johnson, Glenda A
Johnson, Megan E
Johnson, Shiann S
Khalil, Nazmy S
Lee, larry Jasper
Lweis, Brenda V
Lundy, Mariah R
Manning, Beulah Mae
Manning, Gail L
Martin, Gregory R
McCoy, Erica L
McCrae, Odessa
McGill, Claretha
McInnis, Emario D
McIntyre, Charley H
McKenzie, Leslie E
McKoy, Judie A
McLaughlin,Javonna D
McLellan, Chaquila S
McLellan, Nichole D
McNeil, Bernice
McNeil, Steven
McQueen, Shyquell E
Meekins, Franklin L
Miller, Anna G
Miller, Darryl B
Miller, John C
Mitchell, Betty
Montgomery, Ronnie D
Moody, Clifton E
Moody, Robin Ann
Nance, Ruthabell A
Odom, Wanya T
Page, Beon T
Page, Joseph C
Parker, Rosaleen
Patel, Maniben J
Patrick, Melissa E
Peacock, Dawn R
Perness, Christalle B
Pratt, Hirim S
Pugh, Keon Q
Purefoy, Renea
Ramuten, Naomi C
Roberts, Judy
Robinson, Angelika P
Rodriquez, Alan
Rogers, Morgan E
Roasles, Nathan V
Rose, Patricia A
Rourke, Joyce P
Rowell, William F
Salomon, Luz J
Sanderson, Maudine M
Sanderson, Storm J
Scott, Joseph T
Self, Ashely M
Sellers, Ciris S
Shelley, Kendra M
Simpson, Alexandria y
Singleary, Angela R
Smith, Jerry T
Spears, Charles W
Stephens, Frances S
Swindler, William E
Thompson, Jackie L
Thompson, Jason B
Thompson, Meagan J
Thompson, Melissa L
Turbeville, Virginia L
Turner, Nikki A
Usher, Roxie C
Wallace, Damian
Wallace, James Phillip
Ward, Tammy G
Washington, Velma A
Waters, Abery E
Wells, Leavy A
Whittington, Brandon T
Wiggins, Patsy A
Wilkes, Melissa A
Williams, Toris M
Willis, Pamela L
Wright, Katrina S
Young, Christopher D
Zachariah, Kavamahanga
Grand Jury To Report On January 9th
by•
The Grand Jury will report at the Dillon County Judicial Center on January 9, 2023 at 9:00 a.m. with the Honorable Michael Holt presiding. The following are to report per Gwen T. Hyatt, Clerk of Court: