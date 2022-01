Jurors Called For General Sessions Court

General Sessions Court will convene on Monday, January 10, 2021 with Judge Paul Burch presiding. Jurors are to report to the Dillon County Judicial Center at 1:00 p.m., per Gwen T. Hyatt, Clerk of Court.

Abraham, Larry K.

Abram, Quantay L.

Acosta, Alexandria D.

Adams, Charles C.

Allen, Wanda D.

Alls, Latoria M.

Anderson, Heather A.

Baker, Darius M.

Barnes, Kristin R.

Batten, Matthew P.

Beck, Tiffanie A.

Bellmon, Stacy A.

Benavides, Briana A.

Berry, Michael B.

Berry, Randolph

Bethea, Maurice K.

Bethea, Stephenson

Bethea, Titus L., Sr.

Bethea, Zammar M.

Beverly, Skylar C.

Blakely, Shalanda

Blount, James C.

Blue, Farmer, III

Boatwright, Pamela K.

Boatwright, Willie M.

Bordeaux, Ethel K.

Bourgoin, Edna M.

Bozeman, Candice J.

Bracey, Terri M.

Bradford, Scharronica M.

Bridges, Robert L.

Britt, Joseph D.

Brogdon, Sallie P.

Brown, Shanya

Bruce, Tynisha K.

Butler, Jaymie L.

Cabbagestalk, Aliyah S.

Cagle, John A.

Campbell, Angelica Y.

Campbell, Larry B.

Campbell, Teneshia A.

Cannon, Amy P.

Carter, Dylan R.

Caulder, Malayjah Z.

Chatman, Glenn M., Jr.

Chockley, Perry C.

Church, Brynden M.

Colvin, Charles A.

Colvin, Irene

Cook, Bobby J.

Cook, Gregory A, Jr.

Cook, William R.

Cooper, Dave, Jr.

Cribb, Joseph F.

Curry, Jarred P.

Daniel, Allison S.

Daniel, William S., Jr.

Davis, Barbara A.

Davis, James E.

Davis, Morgan L.

Davis, Ruby N.

Davis, Trinity A.

Dean, Stefanie A.

Deese, Haley A.

Dixon, Shakira L.

Drawhorn, Trudy J.

Driggers, Sally W.

Espejo, Jose L.

Floyd, Quan C.

Floyd, Tanya L.

Fontaine-henburg, Zaiona A.

Forbes, Douglas J.

Ford, Camian J.

Ford, Michael N.

German, Claudette L.

Givens, Christopher R.

Godwin, Frances P.

Goings, Emma M.

Goodson, Ebony E.

Govan, Alexander

Grant, John C.

Graves, Rochelle

Gray, Christa E.

Gray, Cristin D.

Grissett, Jessica D.

Gundry, Shirley J.

Haggas, David R., Sr.

Hall, Natisha L.

Harrelson, Terra L.

Harris, Larita T.

Haselden, Jimmy F.

Hayes, Betty B.

Hayes, James J.

Hayes, Lauren A.

Held, Alyssa L.

Henburg, Lesa M.

Henderson, Bobby C.

Herring, Joshua

Hester, Bertha

Hodges, Tiffany D.

Hopkins, Kevin D.

Horne, Monica S.

Howard, Kayla S.

Hudson, James B

Humphrey, Staci M.

Hunt, Kayla L.

Hunt, Tiffany N.

Hyatt, Jeffery S.

Hyatt, Keena H.

Ingram, William E.

Inman, Ilee McRae

Ivey, Brandon W.

Ivey, Sandra F.

Jackson, Don A.

Jackson, Kimberly A.

Jackson, Lisa H.

Jackson, Taylor B.

Jacobs, Sarah M.

Jenkins, Mary S.

Johns, Nazia A.

Johnson, Charlotte R.

Johnson, Christina

Johnson, Christopher N., Jr.

Johnson, Kierra J.

Johnson, Ryeisha L.

Johnson, Sylvia M.

Jones, Bobby D.

Jones, Ludahila H.

Jones, Samantha N.

Jones, Xenia B.

Keirn, Constance M.

Khalil, Nader S.

Kinsey, William S.

Kirby, Shianta

Lane, Alexandra K.

Lane, Betty S.

Lane, Victoria A.

Langston, Anita A.

Leach, Druscilla I.

Legette, James H.

Legette, Maggie L.

Leggette, Akeesha M.

Lewis, Judith P.

Lewis, Redrick D.

Livingston, Joseph E.

Lockemy, James E.

Locklear, Ernie S.

Long, Walters B.

Love, Janice L.

Lytch, Blondell

Mace, Tina M.

Mack, Nyshell A.

Maine, Randall J.

Mann, Carmen L.

Manning, Andrea D.

Martin, Jimmy D.

Mason, Christopher T.

Matson, Judy A.

McCall, Tylon M.

McClary, Alexis C.

McClellan, Jean H.

McCollum, Annie M.

McCollum, Mae N.

McCollum, Travis

McCormick, Quan’tray J.

McCrimmon, Marisai S.

McDowell, Gerald D.

McFadden, Betty J.

McInnis, James L.

McInnis, Kenneth A.

McInnis, Rachel A.

McKenzie, Justin R. III

McLaughlin, Elizabeth N.

McLaughlin, Zina

McLaurin, Michael D.

McLellan, Elizabeth H.

McLellan, Hannah

McLellan, Zi Mean R.

McNeil, Drapier

Miller, Elizabeth A.

Mishue, Nicholas C.

Moody, Traci D.

Morgan, Bonnie B.

Moultrie, Vanessa

Mumford, Hannah P.

Myers, Tammy K.

Nelson, Adrian S.

Odom, Kyleigh B.

Owens, Valerie T.

Page, Danyell N.

Page, Dora J.

Page, Doris M.

Parker, Barbara

Peeples, Thomas R.

Pernell, Chiquita W.

Pernell, Mary C.

Pittman, Jannie Z.

Polson, Nancy J.

Poston, Robert E.

Pouncey, Roosevelt, jr.

Powe, Donald L.

Prevatte, Lloyd P.

Price, Warren P.

Ramirez, Adam

Reaves, Lakisha

Reaves, Mary Alice D.

Roberts, Deonte J.

Roberts, Joseph M.

Robinson, Allen D.

Sanders, Calvin L, III

Sanderson, Kayla M.

Sanon, Deandre J.

Sattane, Michael V., Jr.

Scott, William L.

Settlemyre, Nathan S.

Sheppard, Melody R.

Singleton, Deborah I.

Small, Celonia L.

Small, Staticha M.

Smith, Angela N.

Smith, Charles W.

Spears, Darren C.

Spivey, Brenda H.

Stackhouse, Tiffany

Stanley, Kenneth

Summerford, Joyce A.

Tart, Joseph L.

Taylor, Darryl

Tetley, Cassidy N.

Thomas, Angela P.

Townsend, Dennis Layton, Jr.

Trujillo, Jose R.

Vanderhall, Ja’ron

Voth, Michael J.

Watts, Samuel Dean

West, Timothy L.

White, Deborah N.

Williams, Joseph L.

Williams, Sherby C.

Williamson, Bryan O.

Williamson, Joseph W.

Williamson, Margaret

Wilson, Alicia L.

Wilson, Don E.

Woodberry, Albertine

Woodle, Tonya M.

Woods, Charles R.

Wright, Precious D.

Yutzy, Lyle M.

Ziemann, Paul D.