Here are the unofficial results from the Latta Mayor and Council Election:

MAYOR

ROBBIE COWARD—275

TERESA JOHNSON MASON—192

WRITE-IN—5

COUNCIL

LIZZE CRAWFORD—242

KEVIN DRAWHORN—189

BRIAN K. MASON—158

MARCUS MCGIRT—281

ROBERT A. MCINTYRE—263

JARETT R. TAYLOR—178

WRITE-IN—4