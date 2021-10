Latta Police Department Seeking Several On Warrants

The Latta Police Department has the following outstanding warrants as for 9/30/2021. They are listed with name, age, race/sex, last known address, bench warrant, charges. If you are the person listed, please turn yourself in at the Latta Police Department. If you know the whereabouts of this person, please call the Latta Police Department at 843-752-4718.

• BETHEA, ANDRE LAMON, 41, BM, 851 W. LIBERTY ST LOT 33, MARION, SC, BWx2 , DUS 2ND , OPEN CONTAINER

• BETHEA, BRANDON LAWAREN, 32, BM, 133 CLARA ST., LATTA, SC, BW – DUS

• BROWN, KENNETH D. , 42, BM, 322 PINE ST. APT 2, ELIZABETH, NJ, BW – DUS

• CARTER, WAYMAN, 52, WM, 1607 HWY 301 N., DILLON, SC, BW – DRIVER LICENSE VIOLATION

• CHAVIS, BOBBY, 4929 HWY 57 N. , DILLON, SC, BW – SHOPLIFTING

• CHAVIS, JAMIE, 4020 HWY 57 N. , DILLON, SC, BW – SHOPLIFTING

• COCHRAN, DAVID ALLEN JR, 34, BM, 604 HENRY ST., LATTA, SC, BW – USE OF FALSE NAME TO OBTAIN REFUND

• COOPER, VAN ANTHONY, 33, BM, 333 S. COOL SPRINGS ST., FAYETTEVILLE, NC, BWx2 , NO SC DL , SIMPLE POSSESSION

• COX, SANDY MICHELLE, 43, WF, 1821 BUCK SWAMP RD , FORK, SC, BWx2, DUS 3RD, DUI

• CRAWFORD, LEVESIA MARIA, 28, BF, 501 NEW CIRCLE DR. , DILLON, SC, BW – SHOPLIFTING

• DAVIS, ASHIA NY’TONIA, 23, BF, 306 W. BAPTIST ST., MARION, SC , BW – DUS

• DAVIS, MALAYASIA M., 24, BF, 1830 MATHEW DR., LATTA, SC, BW – DUS

• DUNHAM, ANDREW LEVON JR, 44, BM, 715 PEE DEE CHURCH RD, DILLON, SC, BWx2 – DUS, IMPROPER VEH LICENSE

• ELLERBE, ERIC ANTONIO, 40, BM, 154 W. CLARKE ROAD LOT F6, FLORENCE, SC, BW – DUI

• FORD, TONY LAFONE, 53, BM, 815 DASHIN AVE., DURHAM, NC, BW – OPERATING UNINSURED VEHICLE

• GRAY, MICHAEL WINFRED JR, 49, WM, 2614 OAKLAND RD, HAMER, SC, BW – DISORDERLY CONDUCT

• McCLAIN, LASHANDA SHANEA, 30, BF, 701 BEE ST., MARION, SC, BWx2 – DUS, DISREGARDING SIGN/SIGNAL

• MCGILL, JAMES HENRY, 33, BM, 2528 OPEN VIEW DR., DILLON, SC, BW – SIMPLE POSSESSION

• MCMILLAN, FONTELLA DENISE, 33, BF, 700 S. CASHUA DR., DILLON, SC, BW – DUS

• MEEKINS, JUSTIN BARRETT, 40, WM, 7382 CROUTCHLOW CT., NICHOLS, SC, BW – PETIT LARCENY

• MOORE, ROBERT LEE JR., 37, BM, 301 MEADOW RD #15, LUMBERTON, NC, BW – SIMPLE POSSESSION

• NESMITH, MONT JERMAINE, 34, BM, 206 ANDREWS ST., LATTA, SC, BW – DISORDERLY CONDUCT

• NORRIS, RUFUS DALE, 38, WM, 3241 CENTER CHURCH RD, MULLINS, SC, BWx2 – DUS X 2

• PROCTOR, GERALD BERNARD, 57, UM, 3659 COLONIAL CV, HOPE MILLS, NC, BWx3 – SPEEDING, OPERATING UNINSURED VEH, DUS

• ROGERS, ADRIAN LEVON, 35, BM, 5608 N. HWY 501, MARION, SC, BWx2 – DRIVERS LICENSE VIOLATION, SIMPLE POSSESSION

• ROWLAND, DERRICK TYRONE, 23, BM, 1106 SMITH ST., DILLON, SC, BW – DUS

• SANDERS, CALVIN LEE, 46, BM, 286 ADMIRAL LOOP, MARION, SC, BW – DUS

• SCARBOROUGH, SAMANTHA MONQUIE, 29, BF, 103 SHORT ST., LATTA, SC, BW – DUS

• SIMPSON, BRIAN CKEPPEN, 43, BM, 1615 CRENSHAW RD., SAINT PAULS, NC, BWx2 – SIMPLE POSSESSION, OPEN CONTAINER

• SMITH, JAMES TYRON, 49, BM, 407 S. SESSIONS ST. , LATTA, SC, BW – A&B 3RD

• SMITH, MINNETTA, 33, BF, 308 HENRY ST., LATTA, SC, BWx3 – DV 3RD, MALICIOUS INJURY TO PROPERTY, VIOLATION ORDER OF PROTECTION

• SMYRA, DAYLANICE SHUNTRELL, 26, BF, 125 BLOUNT STREET, FAYETTEVILLE, NC, BWx2 – SIMPLE POSSESSION, OPEN CONTAINER

• WHITE, DAREN LORENZO, 55, BM, 6482 PITTSFIELD DR., FAYETTEVILLE, NC, BW – SIMPLE POSSESSION

• WILLIAMS, KIMBERLY LANETTE, 30, BF, 216 CREEKSIDE DR., LATTA, SC, BW – SIMPLE POSSESSION

• WILSON, JAMES W. , 40, WM, 2340 COOPER CT., MARION, SC , BWx3 – DUS, UNINSURED MOTOR VEH, IMPROPER TAG

• WOODBERRY, JERRY, 56, BM, 5212 S. HWY 41A, MARION, SC , BWx2 – DUS, GIVING FALSE INFO TO LAW ENFORCEMENT