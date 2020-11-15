Outstanding Warrants List Issued By Sheriff’s Office

Editor’s Note: This list was correct as of the November 12th publication. Some may have cleared up their warrants since that time.
The Dillon County Sheriff’s Office is seeking the following on outstanding warrants. If you are this person or if you know the whereabouts of this person, please contact the Dillon County Sheriff’s Office at 843-774-1432. Any questions about this list should be directed to the Dillon County Sheriff’s Office.
JASON LEE LANE
927 SKILLET ROAD
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
THREATENING LIFE OF PUBLIC OFFICIAL
SUMMER HUNT
1227 HORACE ROAD
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
JALIK OMAR BETHEA
1420 MAPLE TREE DRIVE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT, POSSESSION OF STOLEN VEHICLE AND DUS
JIMMY LEROY WILKES JR.
503 WHITEFLOWER CT.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR GRAND LARCENY
LINDA KATE COOK
3140 SINCLAIR RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR GRAND LARCENY
KEITH BOYD ADAMS
850 BREWER RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
DISCHARGING FIREARM INTO VEHICLE
AND POSSESSION OF WEAPON DURING A
VIOLENT CRIME
CHARLES KEVIN CALHOUN
2943 OLD RIVER RD
FORK, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR COUNTY DOG REGULATION
VIOLATION
LAURENCE CARTER
511 DOUGS PLACE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
CORIE CASEY
139 SMUTHERMAN DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
JUSTIN BLAKE CHAVIS
1731 TENCE DRIVE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
CLARISSA NICOLE CLAY
117 SMUTHERMAN DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
POSSESSION OF
DANGEROUS ANIMAL
LARRY COLLINS
928 BASS MILL RD
SELLERS, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY BY A MOB
KRISTINA COOK
506 E MAIN STREET
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT
LARCENY
CHRISTOPHER T. FORD
334 DIXON STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
ATTEMPTED MURDER
ALBERT ALEXANDER GRAVES JR.
1117 CURTIS DR
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ARMED ROBBERY
GREGORY ALLAN GRICE, JR.
1409 EAST CALHOUN STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
MALICIOUS INJURY TO PROPERTY
YAYSHER DAMION GRICE
2014 GREEN ACRES LOOP
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR BURGLARY, GRAND LARCENY, ARMED ROBBERY AND POSSESSION OF WEAPON DURING VIOLENT CRIME
CHERYL HIOTT
2355 HWY 301 NORTH
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
STEVEN RAY HUNT
2046 OAKLAND RD
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
MALICIOUS INJURY TO PROPERTY
RYAN LEE JACKSON
1913 HWY 38 WEST
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR BURGLARY
SADIE MADISON JACKSON
521 BALSOM DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
LIONEL AKEEM JONES
6376 ERNEST PAGE RD
SELLERS, S.C
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR OPEN CONTAINER, FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT AND DUS