Several Sought By Sheriff’s Office On Warrants

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The Dillon County Sheriff’s Office is seeking the following on outstanding warrants. If you are this person or if you know the whereabouts of this person, please contact the Dillon County Sheriff’s Office at 843-774-1432. Any questions about this list should be directed to the Dillon County Sheriff’s Office.

PAUL MATHEW MASSEE
916 HWY.301 SOUTH
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
HIT AND RUN

ANDRE ISAIAH MANNING
2465 CARDINAL DRIVE
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR PETIT LARCENY AND
MALICIOUS INJURY TO PROPERTY

RAFIEL D. MAXWELL
1128 SPARROW DRIVE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
ATTEMPTED MURDER AND MALI CIOUS INJURY TO PROPERTY

RONALD L.
MCMILLIAN
510 E. HOWARD STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR SEX OFFENDER REGISTRY
VIOLATION

AMANDA NORRIS OWENS WALLACE
2529 SHADELAND DRIVE
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
UNLAWFUL NEGLECT OF A CHILD

RICKY LASHAWN ROWELL
500 E COUNTRYSIDE RD.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR ASSAULT & BATTERY AND
DOMESTIC VIOLENCE

JOTAVIOUS JAMOND SCOTT
1602 MCNEIL STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE

SHILEZ LEVANCE THOMPSON
1022 ALLENTOWN DR.
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR FINANCIAL IDENTITY FRAUD

JEROME LEE TORRENCE
2634 SHADELAND DR.
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR ASSAULT & BATTERY AND
POINTING FIREARM
AT A PERSON

CLEO WARD, JR.
600 RICHARD TEMPLE BLVD.
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
PETIT LARCENY

KRISTI HILL
WEATHERFORD
4763 SANDY HILL RD.
SELLERS, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT
LARCENY

TERRY LYNN WILLIAMSON
130 LITTLE BEAR DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE

CHRISTOPHER T. FORD
334 DIXON STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
ATTEMPTED MURDER

ALBERT ALEXANDER GRAVES JR.
1117 CURTIS DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ARMED ROBBERY

U. L. GRAVES
2510 HWY 57
LITTLE ROCK, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT

YAYSHER DMION GRICE
2014 GREEN ACRES LOOP
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
BURGLARY AND ARMED ROBBERY

CHERYL HIOTT
2355 HWY. 301 NORTH
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE

SADIE MADISON
JACKSON
521 BALSOM DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY

CHARLES KEVIN
CALHOUN
2943 OLD RIVER RD.
FORK, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR VIOLATION OF COUNTY DOG
REGULATION

LAURENCE CARTER
511 DOUG’S PLACE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE

CLARISSA N. CLAY
117 SMUTHERMAN DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
POSSESSION OF
DANGEROUS ANIMAL

CORY WHITTINGTON
2116 OZELMA DR
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT
LARCENY

AVERY JEROD
MCDONALD
529 NEW CIRCLE DR
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
DOMESTIC VIOLENCE AND PETIT LARCENY

DARRIS RASHONE PAGE
6458 MORGAN DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR GRAND LARCENY

LARRY COLLINS
928 BASS MILL RD.
SELLERS, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY BY MOB

VERNIE BLOUNT
1201 E CLEVELAND ST.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE