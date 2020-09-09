Several Sought By Sheriff’s Office On Warrants

The Dillon County Sheriff’s Office is seeking the following on outstanding warrants. If you are this person or if you know the whereabouts of this person, please contact the Dillon County Sheriff’s Office at 843-774-1432. Any questions about this list should be directed to the Dillon County Sheriff’s Office.
PAUL MATHEW MASSEE
916 HWY.301 SOUTH
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
HIT AND RUN
ANDRE ISAIAH MANNING
2465 CARDINAL DRIVE
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR PETIT LARCENY AND
MALICIOUS INJURY TO PROPERTY
RAFIEL D. MAXWELL
1128 SPARROW DRIVE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
ATTEMPTED MURDER AND MALI CIOUS INJURY TO PROPERTY
RONALD L.
MCMILLIAN
510 E. HOWARD STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR SEX OFFENDER REGISTRY
VIOLATION
AMANDA NORRIS OWENS WALLACE
2529 SHADELAND DRIVE
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
UNLAWFUL NEGLECT OF A CHILD
RICKY LASHAWN ROWELL
500 E COUNTRYSIDE RD.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR ASSAULT & BATTERY AND
DOMESTIC VIOLENCE
JOTAVIOUS JAMOND SCOTT
1602 MCNEIL STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
SHILEZ LEVANCE THOMPSON
1022 ALLENTOWN DR.
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR FINANCIAL IDENTITY FRAUD
JEROME LEE TORRENCE
2634 SHADELAND DR.
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR ASSAULT & BATTERY AND
POINTING FIREARM
AT A PERSON
CLEO WARD, JR.
600 RICHARD TEMPLE BLVD.
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
PETIT LARCENY
KRISTI HILL
WEATHERFORD
4763 SANDY HILL RD.
SELLERS, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT
LARCENY
TERRY LYNN WILLIAMSON
130 LITTLE BEAR DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
CHRISTOPHER T. FORD
334 DIXON STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
ATTEMPTED MURDER
ALBERT ALEXANDER GRAVES JR.
1117 CURTIS DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ARMED ROBBERY
U. L. GRAVES
2510 HWY 57
LITTLE ROCK, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT
YAYSHER DMION GRICE
2014 GREEN ACRES LOOP
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
BURGLARY AND ARMED ROBBERY
CHERYL HIOTT
2355 HWY. 301 NORTH
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
SADIE MADISON
JACKSON
521 BALSOM DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
CHARLES KEVIN
CALHOUN
2943 OLD RIVER RD.
FORK, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR VIOLATION OF COUNTY DOG
REGULATION
LAURENCE CARTER
511 DOUG’S PLACE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
CLARISSA N. CLAY
117 SMUTHERMAN DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
POSSESSION OF
DANGEROUS ANIMAL
CORY WHITTINGTON
2116 OZELMA DR
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT
LARCENY
AVERY JEROD
MCDONALD
529 NEW CIRCLE DR
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
DOMESTIC VIOLENCE AND PETIT LARCENY
DARRIS RASHONE PAGE
6458 MORGAN DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR GRAND LARCENY
LARRY COLLINS
928 BASS MILL RD.
SELLERS, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY BY MOB
VERNIE BLOUNT
1201 E CLEVELAND ST.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE