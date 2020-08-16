WANTED: Sheriff’s Office Seeking Several On Outstanding Warrants

The Dillon County Sheriff’s Office is seeking the following on outstanding warrants. If you are this person or if you know the whereabouts of this person, please contact the Dillon County Sheriff’s Office at 843-774-1432. Any questions about this list should be directed to the Dillon County Sheriff’s Office.
DANIELLE SWEAT
2515 PITTMAN LANE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR UNLAWFUL NEGLECT OF A CHILD
DONNIE ALLEN ROBERTS
233 McDOWELL CT
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR UNLAWFUL NEGLECT OF A CHILD
MICHAEL ANTHONY
TAYLOR
127C MCDOWELL CT
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
MYESHIA C. MANNING
224 LAMEISHA LANE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR MALICIOUS INJURY TO PROPERTY
KIRPATRICK D. WILLIAMS
2519 SHADELAND DR.
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
LUCINDA KAYE TURBERVILLE
525 W. FAIRFIELD RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
POSSESSION OF
MARIJUANA AND
POSSESSION OF
CONTROLLED
SUBSTANCE
RONNIE JOSEPH
SUMMERFORD
154 W. FAIRFIELD RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR GRAND
LARCENY
CORIE CASEY
139 SMUTHERMAN DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
ELISHA M. MANNING
2301 WHISPERING PINE CT
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR POSSESSION OF FIREARM
KAYLA PAGE
1609 JOANN BRANCH RD
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
KRISTINA COOK
506 E MAIN STREET
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT
LARCENY
LIONEL AKEEM JONES
6376 ERNEST PAGE RD
SELLERS, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR OPEN
CONTAINER, FAILURE
TO STOP FOR BLUE LIGHTS AND DUS
BRIAN KEITH
BLACKMON
118 THICKET PLACE
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARRES WARRANTS FOR ATTEMPTED MURDER AND
PETIT LARCENY