Sheriff’s Office Seeking Several On Warrants

The Dillon County Sheriff’s Office is seeking the following on outstanding warrants. If you are this person or if you know the whereabouts of this person, please contact the Dillon County Sheriff’s Office at 843-774-1432. Any questions about this list should be directed to the Dillon County Sheriff’s Office.
Current As Of Jan. 8, 2020
JEROME LEE TORRENCE
2634 SHADELAND DRIVE
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR DOMESTIC VIOLENCE, ASSAULT & BATTERY AND POINTING FIREARM AT A PERSON
TOMMIE W. LANE JR.
145 ROWELL CIRCLE
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR FRAUDULENT CHECK
LEO LOCKLEAR
2149 OAKLAND ROAD
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR ATTEMPTED MURDER AND ASSAULT & BATTERY
SHEMIKA ARNETHA
MARTIN
522 W. CANAL ROAD
SELLERS, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
RAFIEL D.
MAXWELL
1128 SPARROW DRIVE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
ATTEMPTED MURDER
MARKIS DANIEL
MORRISON
1822 SONNY DRIVE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT AND DUS
ZACHARY SINCLAIR
MURPHY
1105 LUCIUS RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
PETIT LARCENY
ALEXANDER O’BRYAN MCMILLAN
2148 HWY 9 WEST
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR KIDNAPPING AND ASSAULT & BATTERY HAN
JAQWAN M. GRAVES
4319 JUDSON RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
AMANDA NORRIS OWENS
2529 SHADELAND DRIVE
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR UNLAWFUL NEGLECT OF A CHILD
MICHAEL LA-MAR
ROWELL
2309 WORSHIP STREET
LITTLE ROCK, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR MALICIOUS INJURY TO PROPERTY AND DOMESTIC VIOLENCE
SHANNON N. SEALS
362 WESTOVER ROAD
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR UNLAWFUL NEGLECT OF A CHILD
FREDRICK LYNN
SELLERS JR.
900 E. DARGAN STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR STRONG ARM ROBBERY
DANIELLE SWEAT
443 BERMUDA ROAD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR INTERFERING WITH ELECTRIC METER
TRUMAYNE M.
THOMPSON
453 RIDGE CT
DILLON, SC.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE HAN AND ASSAULT & BATTERY
CLEO WARD, JR.
600 RICHARD TEMPLE BLVD
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT
LARCENY
KRISTI HILL
WEATHERFORD
4763 SANDY HILL RD
SELLERS, S.C. 29592
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
PETIT LARCENY
BRANDON KORDE WRIGHT
1822 BLACK OAK PL.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
DANIELLE JERMAINE DIXON
1622 E DARGAN STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR BURGLARY, DOMESTIC VIOLENCE AND GRAND LARCENY
MKAYLA Z. DRAKE
1436 THOMPSON DRIVE
DILLON, SC.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR MALICIOUS INJURY TO PROPERTY
CHRISTOPHER T. FORD
334 DIXON STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ATTEMPTED MURDER
ALBERT ALEXANDER GRAVES JR.
1117 CURTIS DRIVE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
ARMED ROBBERY
DARIUS Q. INMAN
717 CAROLWOOD RD
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ATTEMPTED MURDER
JAMES FRANKLIN
JOHNSON III
412 PEE DEE CHURCH RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR MALICIOUS INJURY TO PROPERTY AND ASSAULT & BATTERY.