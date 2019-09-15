Sheriff’s Office Seeks Several On Warrants

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The Dillon County Sheriff’s Office is seeking the following on outstanding warrants. If you are this person or if you know the whereabouts of this person, please contact the Dillon County Sheriff’s Office at 843-774-1432. Any questions about this list should be directed to the Dillon County Sheriff’s Office.

TRACEY LEE SCOTT
1954 DOE TRAIL
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR MALICIOUS INJURY
TO PROPERTY

TRUMAYNE MONTRELL
THOMPSON
453 RIDGE CT
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR BURGLARY

RICKY C. CAULDER
1118 CARTER ROAD
SELLERS, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR MALICIOUS INJURY TO PROPERTY AND USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION

JAMIE DA’QUAN DAVID
2076 HWY 381 SOUTH
CLIO, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR TRESPASSING
AND BURGLARY

TOMMIE W LANE JR.
145 ROWELL CIRCLE
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR FRAUDULENT CHECK

RAFIEL D MAXWELL
1128 SPARROW DRIVE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ATTEMPTED MURDER

CRYSTAL MCDANIEL
7213 BROOMSTRAW CT
NICHOLS, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR FRAUDULENT CHECK

SIEPHE ROGERS
4405 HWY.34 WEST
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR CRIMINAL SEXUAL CONDUCT

SHANNON NICHOLE SEALS
362 WESTOVER RD
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR UNLAWFUL NEGLECT OF A CHILD

FREDRICK LYNN SELLERS JR.
900 EAST DARGAN STREET
DILLON, SC.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR STRONG ARM ROBBERY

JAMES ARTHUR GRANT, JR.
1525 SAND CREST
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR GRAND LARCENY
AND BURGLARY

ARTHUR JAMES GREEN III
337 ELKINS RD
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ARMED ROBBERY

YAYSHER DAMION GRICE
2014 GREEN ACRES LOOP
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR GRAND LARCENY

GARY OSTELL HARGROVE
206 MCNEIL STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY

CARLTON LEE HUBBARD
2355 HWY 301 NORTH
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE

TERRY JENKINS JR.
265 CROWLEY DRIVE
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT LARCENY

JAMES FRANKLIN JOHNSON III
412 PEE DEE CHURCH RD
DILLON, SC.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR ASSAULT & BATTERY AND MALICIOUS INJURY TO PROPERTY

ANDREW S COOPER
2515 HWY. 38 WEST
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR SHOPLIFTING

JIMMY LEE HAYES
1060 KEMPER CHURCH RD
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION

LACEDRIC ROBERTSON
621 S 9TH AVENUE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR POINTING A FIREARM AT A PERSON

CLEO WARD JR.
902 E 7TH AVENUE
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT LARCENY

DAWN ASHLEY WATTS
515 MT CALVARY RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR BURGLARY