Sheriff’s Office Seeks Several On Warrants

The Dillon County Sheriff’s Office is seeking the following on outstanding warrants. If you are this person or if you know the whereabouts of this person, please contact the Dillon County Sheriff’s Office at 843-774-1432. Any questions about this list should be directed to the Dillon County Sheriff’s Office.
TRACEY LEE SCOTT
1954 DOE TRAIL
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR MALICIOUS INJURY
TO PROPERTY
TRUMAYNE MONTRELL
THOMPSON
453 RIDGE CT
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR BURGLARY
RICKY C. CAULDER
1118 CARTER ROAD
SELLERS, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR MALICIOUS INJURY TO PROPERTY AND USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION
JAMIE DA’QUAN DAVID
2076 HWY 381 SOUTH
CLIO, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR TRESPASSING
AND BURGLARY
TOMMIE W LANE JR.
145 ROWELL CIRCLE
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR FRAUDULENT CHECK
RAFIEL D MAXWELL
1128 SPARROW DRIVE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ATTEMPTED MURDER
CRYSTAL MCDANIEL
7213 BROOMSTRAW CT
NICHOLS, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR FRAUDULENT CHECK
SIEPHE ROGERS
4405 HWY.34 WEST
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR CRIMINAL SEXUAL CONDUCT
SHANNON NICHOLE SEALS
362 WESTOVER RD
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR UNLAWFUL NEGLECT OF A CHILD
FREDRICK LYNN SELLERS JR.
900 EAST DARGAN STREET
DILLON, SC.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR STRONG ARM ROBBERY
JAMES ARTHUR GRANT, JR.
1525 SAND CREST
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR GRAND LARCENY
AND BURGLARY
ARTHUR JAMES GREEN III
337 ELKINS RD
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ARMED ROBBERY
YAYSHER DAMION GRICE
2014 GREEN ACRES LOOP
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR GRAND LARCENY
GARY OSTELL HARGROVE
206 MCNEIL STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
CARLTON LEE HUBBARD
2355 HWY 301 NORTH
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
TERRY JENKINS JR.
265 CROWLEY DRIVE
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT LARCENY
JAMES FRANKLIN JOHNSON III
412 PEE DEE CHURCH RD
DILLON, SC.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR ASSAULT & BATTERY AND MALICIOUS INJURY TO PROPERTY
ANDREW S COOPER
2515 HWY. 38 WEST
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR SHOPLIFTING
JIMMY LEE HAYES
1060 KEMPER CHURCH RD
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
LACEDRIC ROBERTSON
621 S 9TH AVENUE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR POINTING A FIREARM AT A PERSON
CLEO WARD JR.
902 E 7TH AVENUE
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT LARCENY
DAWN ASHLEY WATTS
515 MT CALVARY RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR BURGLARY