The Latta Town Council meets on the second Thursday at 7 p.m. at the Latta Town Hall. For more information, call the Latta Town Hall at 843-752-5115.

TOWN ADMINISTRATOR/COUNCILMAN

Jarett Taylor

843-752-5263

118 Bethea St.

Latta, SC 29565

MAYOR

Nancy Brigman

843-752-5270

202 Smith Street

Latta, SC 29565

COUNCIL MEMBERS

MAYOR PRO-TEM

Brian Mason

843-752-2748

210 Cedar Street

Latta, SC 29565

Trudy Drawhorn

213 Edwards Street

Latta, SC 29565

James F. Reaves

843-617-6897

108 Chapel Street

Latta, SC 29565

Edward Bethea

843-245-1544

203 Maple Street

Latta, SC 29565

Andy Herring

843-506-9841

208 N. Mauldin Street

Latta, SC 29565