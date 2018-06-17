Sheriff’s Office Seeking Several On Warrants

The Dillon County Sheriff’s Office is seeking the following on outstanding warrants. If you are this person or if you know the whereabouts of this person, please contact the Dillon County Sheriff’s Office at 843-774-1432. Any questions about this list should be directed to the Dillon County Sheriff’s Office.
FRANKLIN AVLON EADDY
258 S. MAGNOLIA RD
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
FRAUDULENT CHECKS
EUGENE ALFORD
1316 EAST CLEVELAND ST
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR RECEIVING STOLEN GOODS
NASHAD DIXON
1315 PEE DEE
CHURCH RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
MALICIOUS INJURY TO PROPERTY.
TYVON MOORE
621 S 9TH AVENUE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR CRIMINAL SEXUAL CONDUCT
LORENZO DIXON
508 W. HARRISON STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
BURGLARY AND DOMESTIC VIOLENCE
MARSHALL RAY DIXON
1323 PEE DEE
CHURCH RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DUS
TERRELL BROWN
2287 FISHERMAN’S LANE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
MALICIOUS INJURY
TO PROPERTY
BARRY FRANKLIN BYRD JR.
4751 HWY. 9 WEST
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTC VIOLENCE
ANTONIO JOHNNY BUTLER
1603 LESTER RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DUS
ERIC DICKERSON
30 MARK RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
FREDRICK LYNN SELLERS JR.
900 EAST DARGAN STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
MALICIOUS INJURY TO PROPERTY AND ASSAULT & BATTERY
JOSHUA WILSON
1840 OAKLAND RD
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
DARRYL NUQUAN THOMAS
417 COATES STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR POINTING A FIREARM AT A PERSON
TYLER WAYNE COOK
229 SARDIS RD
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
AVERY JAY MCLELLAN
443 DUNSON LOOP
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
BURGLARY
CODY HUNT
1705 LESTER ROAD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT
LARCENY