Several Wanted By Sheriff’s Office On Outstanding Warrants

The Dillon County Sheriff’s Office is seeking the following on outstanding warrants. If you are this person or if you know the whereabouts of this person, please contact the Dillon County Sheriff’s Office at 843-774-1432. Any questions about this list should be directed to the Sheriff’s Office.
TRACY J. CAULDER
6471 CATFISH CT.
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
FRAUDULENT CHECKS
NICHOLAS O’BRIAN LAMPLEY
705 8TH AVENUE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
RICHARD CHARLES MCARTHUR
2726 BERMUDA RD
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS
LORENZO DIXON
WEST HARRISON STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
BURGLARY AND DOMESTIC VIOLENCE
TESHAMA DARRELL GREER
705 W. CLEVELAND STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT
LARCENY
RODERICK DRAWHORN
106 CHARLES STREET
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
JOHNNY TOOT-TOOT SENDROPOLI LEACH
2325 WORSHIP STREET
LITTLE ROCK, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY
ANGELA LOCKLEAR
2309 HWY 9 WEST
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
ATTEMPTED MURDER
JAMES CHRISTOPHER DAVIS
1424 TREY CT
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
DOMESTIC VIOLENCE AND MALICIOUS INJURY TO PROPERTY
BILLY KERSEY
927 BAY CATFISH RD
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
ATTEMPTED MURDER
QYSHYA TIERRA EADDY
1010 NORTH
MCKENZIE RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR BREAKING INTO VEHICLE,
BURGLARY, MALICIOUS INJURY TO PROPERTY AND TRESPASSING
JOAQUIN H.
SALEZAR-RAMON
1521 SANDY ACRES DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANTS FOR
SPEEDING AND DRIVING
WITHOUT A LICENSE.
JERMAINE M. WILSON
1020 BASS MILL RD
SELLERS, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS
ANTHONY SWINDLER
109 W. PALMETTO STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR SEX OFFENDER REGISTRY
VIOLENCE.
TYRONE BETHEA
1308 SYCAMORE DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT LARCENY
JOSHUA DEWITT SAVEDGE
3115 HWY 57 SOUTH
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS
DORRIAN T. SELLERS
1010 OLD EBENEZER RD
LATTA, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANTS FOR
DISORDERLY CONDUCT AND POSSESSION OF MARIJUANA
LEO LOCKLEAR
900 OSCAR DR.
HAMER, S.C.
OUTSTANING ARREST WARRANT FOR PETIT LARCENY
ANGELA RIPPY
2423 KELLY COURT
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT LARCENY