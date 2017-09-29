Several Wanted By Sheriff’s Office On Outstanding Warrants

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The Dillon County Sheriff’s Office is seeking the following on outstanding warrants. If you are this person or if you know the whereabouts of this person, please contact the Dillon County Sheriff’s Office at 843-774-1432. Any questions about this list should be directed to the Sheriff’s Office.

TRACY J. CAULDER
6471 CATFISH CT.
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
FRAUDULENT CHECKS

NICHOLAS O’BRIAN LAMPLEY
705 8TH AVENUE
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY

RICHARD CHARLES MCARTHUR
2726 BERMUDA RD
LAKE VIEW, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS

LORENZO DIXON
WEST HARRISON STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
BURGLARY AND DOMESTIC VIOLENCE

TESHAMA DARRELL GREER
705 W. CLEVELAND STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT
LARCENY

RODERICK DRAWHORN
106 CHARLES STREET
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE

JOHNNY TOOT-TOOT SENDROPOLI LEACH
2325 WORSHIP STREET
LITTLE ROCK, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY

ANGELA LOCKLEAR
2309 HWY 9 WEST
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
ATTEMPTED MURDER

JAMES CHRISTOPHER DAVIS
1424 TREY CT
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
DOMESTIC VIOLENCE AND MALICIOUS INJURY TO PROPERTY

BILLY KERSEY
927 BAY CATFISH RD
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
ATTEMPTED MURDER

QYSHYA TIERRA EADDY
1010 NORTH
MCKENZIE RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR BREAKING INTO VEHICLE,
BURGLARY, MALICIOUS INJURY TO PROPERTY AND TRESPASSING

JOAQUIN H.
SALEZAR-RAMON
1521 SANDY ACRES DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANTS FOR
SPEEDING AND DRIVING
WITHOUT A LICENSE.

JERMAINE M. WILSON
1020 BASS MILL RD
SELLERS, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS

ANTHONY SWINDLER
109 W. PALMETTO STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR SEX OFFENDER REGISTRY
VIOLENCE.

TYRONE BETHEA
1308 SYCAMORE DR.
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT LARCENY

JOSHUA DEWITT SAVEDGE
3115 HWY 57 SOUTH
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS

DORRIAN T. SELLERS
1010 OLD EBENEZER RD
LATTA, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANTS FOR
DISORDERLY CONDUCT AND POSSESSION OF MARIJUANA

LEO LOCKLEAR
900 OSCAR DR.
HAMER, S.C.
OUTSTANING ARREST WARRANT FOR PETIT LARCENY

ANGELA RIPPY
2423 KELLY COURT
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR PETIT LARCENY

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