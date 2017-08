Jurors Called For General Sessions Court

General Sessions Court will convene on Monday, August 7th with The Honorable Roger Henderson presiding at the Dillon County Judicial Center.

Jurors report Monday, August 7, 2017, at 11:00 a.m. per Gwen T. Hyatt, Clerk Of Court.

Arnette, Gladys

Aston, Lisa S.

Baker, Orlando M.

Ball, Sherrie L.

Barr, Rebecca E.

Bass, Danny R.

Bennett, Beverly R.

Bethea, Harvey L.

Bethea, Mamie F.

Bethea, Mary S.

Bethea, Tammie S.

Blackmon, David A. Jr.

Boatwright, Angela T.

Bourgoin, Michaux

Bradford, Scharronica

Burns, Antonio M.

Byrd, Margaret T.

Campbell, Denica D.

Campbell, Ginger N.

Campbell, Gwendol L.

Carmichael, Eva

Carmichael, Marcus L.

Carter, Carmen C.

Carter, Christopher M.

Carter, Roy F. Jr.

Casey, James R.

Caulder Jule F.

Causey, Billy J.

Charles, Annie C.

Charles, Maggie M.

Clark, Corie S.

Clark, Wayne

Collins, Anthony E.

Colvin, Joseph A.

Coward, William J.

Crawford, Lizzie

David, Peggy W.

Davis, Germaine

Davis, Margaret N.

Davis, Norman R.

Deaven, Jenna L.

Eaddy, Annie L.

Elliott, Keith R.

Elvington, Charles W.

Estes, Jamie C.

Fore, William H. III

Frechette, Roland E.

Fulwood, Olandrew

George, Percy A.

Gilchrist, Archie E.

Graham, Amanda M.

Graham, Jessica D.

Gray, Brittany M.

Green, Annie M.

Green, Austin M.

Green, Danny R.

Green, Ida Mae

Green, Willie B. Jr.

Grice, Tracie

Grimison, James N. Jr.

Hamilton, Anita W.

Hamilton, Derrick T.

Hamilton, Dorothy Lee

Hardwick, Wayne

Hargrove-lee, Penny F.

Hawkins, Barbara

Hayes, Frank

Hewitt, Michelle T.

Hines, James A.

Holtzclaw, Cierra J.

Horne, John D. Jr.

Houghtaling, James W. Jr.

Howard, Renee D.

Huggins, Jamaica C.

Huggins, Myra N.

Huggins, Robert T.

Huggins, William L. Jr.

Huggins-samuel, Daijour

Hunt, Shanna C.

Hyatt, Debbie M.

Hyatt, Gary S. Jr.

Hyatt, James L.

Hyatt, Jerry L.

Ivey, Juanita S.

Jackson, Ranita L.

Jacobs, James W.

Johnson, Shawn

Jones, Mary A.

Kale, Shelley R.

Kersey, John D.

Kinsey, Jamie L.

Lane, Brandon R.

Lane, Brenda K.

Lee, Billy R. Jr.

Lee, Robert Paul

Legette, Lannie F.

Lidge, Xavier S.

Locklear, Carolyn R.

Locklear, Robert G.

Mace, Sherwin M.

Manning, Herman L.

Manning, Juanita

Manning, Rose M.

McCall, Kataya S.

McCall, Tommy L. Jr.

McCarthy, Daniel R.

McCormick, Anna M.

McGill, Mary B.

McGill, Michelle

McInnis, William

McLain, Sharon F.

McLellan, Patrice Y.

McMillon, James A.

McRae, Rena M.

Miles, Stuart J.

Miller, Albert V.

Miller, Michael J.

Miller, Nicholas M.

Moody, Emily R.

Moore, Randy

Morris, Janice T.

Morrison, Ronald C.

Mungo, Hattie Mae

Nails, Alice B.

Nuneville, William S. Jr.

Owens, Terry C.

Packer, Roland L. Sr.

Page, Eula B.

Page, Ina B.

Page, Kurtisha T.

Page, Sarah Charlotte

Page, Sylvia A.

Parham, Richard M.

Patterson, Brantley M. Jr.

Pegram, Eric L.

Pernell, Douglas B.

Pernell, Kevin L.

Pinkney, Cynthia R.

Powers, Patsy E.

Price, Jessica E.

Purnell, Monicia Y.

Raybine, Arlene E.

Reaves, Flora Jane

Richardson, Esther R.

Rippy, Andre C.

Roberts, Edward B. III

Robinette, Shonna T.

Russ, George M.

Scott, Gari N.

Sellars-johnson, Syreeta

Smith, Clara

Smith, Glendoria G.

Squires, Jacqueline T.

Stukes, Marissa A.

Sweat, Christopher R.

Tarte, John Jr.

Tarte, Lawanda R.

Tedder, Betty R.

Thompson, Annie B.

Thompson, Raina M.

Thurlo, Wess D.

Todd, Elizabeth D.

Townsend, Kevin

Tyndall, Elizabeth H.

Utley, Harold

Wade, Reginald L.

Waters, Tosha R.

Watson, Dramon M.

Wheeler, Tina

Williamson, Kelly H. Jr.

Wilson, Don E.

Wright, James

Zornes, Larry H.