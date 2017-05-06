Sheriff’s Office Issues Warrants List

The Dillon County Sheriff’s Office is seeking the following on outstanding warrants. If you are this person or if you know the whereabouts of this person, please contact the Dillon County Sheriff’s Office at 843-774-1432. Any questions about this list should be directed to the Dillon County Sheriff’s Office.
JAMES CURTIS ALFORD
2121 MOCKINGBIRD LOOP
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR DOMESTIC VIOLENCE
JOSEPH DUNCAN
SELLERS
2553 HWY. 917 EAST
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR GRAND LARCENY
JOHN RONNIE HUNT
1746 NORTONS LANDING
DILLON, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR ASSAULT & BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE
SHAMORIIE J.
DAVIS-ROGERS
138 ASTER RD
MULLINS, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS
LINDA KATE COOK
3140 SINCLAIR RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR
DISORDERLY CONDUCT
DAMEON DEON DORALE ROGERS
105 STEPHENS STREET
FAIRMONT, N.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR
TRESPASSING
JAKE KELLY
205 ATKINSON STREET
LATTA, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANT FOR
FRAUDULENT CHECK
ENRIQUE CALIHUA
237 LAWEL LANE
FLORENCE, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS
CHAL SMITH
3414 KENTYRE RD
HAMER, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS
SHEREE M. BROWN
2943 HWY. 9 EAST
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS
CHRISTINA E. NORRIS
2318 HWY 301 NORTH
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR PETIT
LARCENY
TREYVON JAMAR
SELLERS
612 SPRUCE LANE
LATTA, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR
RECEIVING STOLEN GOODS
CORNELIUS M.
MCCOLLUM
700 EAST STREET
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR
POSSESSION OF
MARIJUANA
KALEB HILL STROUD
854 TOBACCOLAND RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR POSSESSION OF MARIJUANA
DEON MORRISEY
638 MARK RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR CHILD RESTRAINT VIOLATION
LECEDRIC J.
McDOUGAL
4018 SINCLAIR RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS
TIFFANY LEE ANN
BARRENTINE
2335 TALL PINE RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANT FOR DUS
DARRYL KEITH HOLT
526 MARK RD
DILLON, S.C.
OUTSTANDING BENCH WARRANTS DUS AND FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE.
MAURICE LEON
MILES
2502 HARLLEES
BRIDGE RD
HAMER, S.C.
OUTSTANDING ARREST WARRANTS FOR
HARASSMENT AND
TRESPASSING